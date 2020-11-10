انطلاق فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائي

انطلقت الأحد 8 نوفمبر، فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائي في دورته السادسة والثلاثين بمشاركة أكثر من 20 دولة ضمت (لبنان، سوريا، المغرب، إيطاليا، مصر، الجزائر، ليبيا، تونس).

ويتنافس 12 فلما روائيا طويلا على جوائز مسابقة الافلام الروائية، فيما يتنافس 12 فما قصيرا على جوائز مسابقة الافلام القصيرة ، إضافة الى المسابقة السنوية لكتابة السيناريو .

يذكر ان المهرجان الغى حفل الافتتاح بسبب سوء الاحوال الجوية التي ترافقت مع موعد الحفل، وتتخذ إدارة المهرجان إجراءات صحية مشددة لضمان سلامة جميع المشاركين فيه.