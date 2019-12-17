نيجيرفان بارزاني: الكردستانيون ناضلوا بظل علمهم من اجل حقوق المكونات

بغداد – الصباح الجديد

عد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، امس الثلاثاء، علم كردستان رمز لنضال شعب في سبيل الحرية.

وقال بارزاني في كلمة بمناسبة يوم العلم الكردي، “ناضل الكردستانيون لسنوات في ظل هذا العلم، وكان هدفهم واحد وهو نيل حقوق مكونات كردستان”.

واكد ان “هذا العلم، رمز لكفاح شعب في سبيل الحرية والمساواة”. وكان الزعيم الكردي مسعود بارزاني، قال إن العَلَم الكردستاني، رمز للوحدة والتضحية، في رسالة وجهها في يوم العَلَم الذي تحيه جميع المدن الكردستانية.

وقال بارزاني، “علم كردستان يرمز إلى وحدتنا وكفاحنا من أجل السلام والحرية والتعايش. في هذا اليوم أود أن أحيي شهدائنا الذين ضحوا بحياتهم من أجل علمنا المقدس”.

وشهدت مدن إقليم كردستان العراق الثلاثاء احتفالات بمناسبة يوم العلم الكردستاني، حيث تم رفع العلم في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة والمدارس.

ويرفع إقليم كردستان علمه إلى جانب العلم العراقي على الدوائر والمناسبات الرسمية، كما أن الكرد في تركيا وإيران وسوريا يرفعون العلم نفسه كرمز قومي.

ويوصف الكرد بأنهم أكبر قومية من دون دولة في العالم.وتجرى المراسم برفع العلم وسط اناشيد وطنية وقومية.

وكان برلمان إقليم كردستان قد صوت على قانون رفع علم كردستان في 11 تشرين الثاني سنة 1999، والذي يتضمن رفع العلم الكردي في 17 كانون الاول من كل عام وهو تاريخ رفع العلم لأول مرة في جمهورية كردستان بمدينة مهاباد سنة 1946.

والعلم الكردي مكون من ثلاثة ألوان رئيسية هي الأحمر الذي يرمز إلى التضحية الذي يقدمه الشعب الكردي في سبيل رفع الظلم عن كاهله، والأخضر يرمز إلى طبيعة كردستان الخلابة، والأبيض يرمز إلى السلم والامان والتعايش والتسامح.

ويتوسط العلم شمس صفراء اللون ترمز إلى الديانات القديمة للكرد، وله 21 شعاعا.

ويعتبر هذا الرقم مقدسا في الديانة الزرادشتية التي يعتقد البعض بأنها الديانة القديمة للكرد، كما أنه يرمز الى 21 آذار أي يوم عيد نوروز الذي يعتبر العيد القومي للشعب الكردي.