تألق عراقي في مهرجان قرطاج المسرحي الدولي

أفضل ممثل وأفضل نص..

متابعة الصباح الجديد

حصد المسرح العراقي جائزتين مهمتين في مهرجان قرطاج المسرحي الدولي بدورته الـ (21) الذي أختتم في العاصمة التونسية، فقد حصل الفنان المبدع (رائد محسن) على جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسرحية أمكنة إسماعيل للكاتب هوشنك وزيري وإخراج ابراهيم حنون وهي من إنتاج الفرقة الوطنية للتمثيل التابعة لدائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الإنجاز العراقي الثاني جاء في جائزة أفضل نص مسرحي (كلب الست) للكاتب العراقي على عبد النبي الزيدي، المهرجان الذي انطلق يوم السابع من الشهر الجاري واختتم أول أمس الأحد شهد مشاركة عرض كثيرة ومتنوعة من تونس والعالم العربي والأفريقي ومن أميركا اللاتينية وآسيا، وكانت مشاركة مسرحيتنا (امكنة اسماعيل) ضمن المنافسة الرسمية بين 14 عرضا على جوائز المهرجان، مسرحية امكنة اسماعيل جسّد أدوارها فضلا عن رائد محسن الفنانون باسل الشبيب وكاترين هاشم وشوقي فريد وطه علي وحيدر الخياط وسيف مؤيد وعلي العذاري وماجد لفته، ديكور محمد النقاش، إضاءة عباس قاسم وموسيقى محمد الربيعي، يذكر ان المسرحية مهداة الى روح فنان الشعب المرحوم سامي عبد الحميد.

جائزة الكاتب علي عبد النبي الزيدي جاءت كأفضل نص مسرحي ضمن العروض الرسمية للمهرجان لمسرحية (كلب الست) التي أخرجها فراس أبو صياح من فلسطين وقدمتها دولة فلسطين وعرضت خلال المهرجان للكاتب نفسه مسرحية (ثامن أيام الأسبوع) إخراج علي الأشلم من ليبيا- المسرح الوطني ضمن (العروض الموازية للمهرجان ).

جوائز المهرجان الأخرى جاءت كالتالي:

جائزة الإخراج المسرحي، نوهت اللجنة باثنين من المخرجين هما محمد على سعيد مخرج عن مسرحية “تطهير” – تونس ومحمد الحر مخرج مسرحية “سماء أخرى” – المغرب وذهبت جائزة الإخراج المسرحي إلى المخرج محمد الحر من المغرب، جائزة أفضل سينوغرافيا،رشحت اللجنة مصممي سينوغرافيا مسرحيات “الطوق والإسورة” – مصر و“أمكنة إسماعيل” – العراق و“مدق الحناء” – سلطنة عمان وذهبت جائزة السينوغرافيا لمسرحية مدق الحناء من سلطنة عمان.

جائزة أفضل ممثلة: ترشحت للجائزة ثلاث ممثلات هن نادية بوستة عن دورها في مسرحية “سيكاتريس” – تونس وفاطمة محمد علي عن دورها في مسرحية الطوق والإسورة – مصر ومارتينا عادل عن دورها في مسرحية “الطوق والإسورة” – مصر أيضا، لكن الجائزة ذهبت لنادية بوستة من تونس، جائزة أفضل ممثل وترشح لهذه الجائزة ممثلان اثنان بجانب مبدعنا رائد محسن هما أحمد أبو عراضة ونبيل المازني عن دورهما في مسرحية كلب الست– فلسطين، لكن الجائزة اختارت رائد محسن، جائزة أفضل عمل متكامل ذهبت إلى مسرحية الطوق والإسورة – مصر.

كما منحت لجنة الألكسو جائزة أفضل عمل مسرحي ناطق باللغة العربية الفصحى والتي تمنحها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) لمسرحية “رسائل الحرية” من تونس، وجائزة نجيبة الحمروني لحرية التعبير عن نقابة نجيبة الحمروني ذهبت لمسرحية “زوم” للهادي عباس، ومنحت جائزة أفضل تقنية من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل لمصمم الموسيقى زين عبد الكافي عن المسرحيتين قمرة دم وسوق السوداء، أما جائزة فناننا الرائد صلاح القصب فمنحت للكاتب التونسي عبد الحليم المسعودي

يذكر ان لجنة تحكيم المهرجان تشكلت من: الفنان رؤوف عمر من تونس رئيسا وعضوية د. جمال ياقوت من مصر و كوفي كوالي من الكوت ديفوار ود. صلاح القصب من العراق ود. عبد الواحد ابن ياسرمن المغرب، بإضافة الفنان كمال العالوي مقرر اللجنة.