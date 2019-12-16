مي عمر تتخطّى أزمات زوجها

الصباح الجديد – وكالات:

تخطّت الفنّانة مَيّ عُمر أزمات زوجها المخرج محمد سامي مع الفنّانتين ياسمين صبري ونسرين أمين، حيث نشرت صورتها بفستان باللون الأصفر الفاتح متحدثة عن الجمال الحقيقي بأنه هو الجمال الداخلي وليس جمال الشكل فقط.

وقد علّقت مَيّ عمر على صورتها بالأصفر قائلة: “الجمال ليس في الوجه فقط بل إن الجمال الحقيقي هو جمال القلب”. والفستان الذي ارتدته مي عمر مؤخراً يذكرنا بإطلالات ريم البارودي وسمية الخشاب عقب انفصالهما عن أحمد سعد وكذلك ياسمين صبري وغادة عادل بعد انفصالهما وطلاقهما مؤخراً.

ما نشرته مؤخراً مَيّ عمر من صور وخروجها بتصريحات على حساباتها على السوشيال ميديا تحاول بها أن تُبعد نفسها عن المشكلات التي أوقعها فيها زوجها المخرج محمد سامي بحديثه عن رأيه في نجمات شاركن معه في أعمال قام بإخراجها أثار ضده عاصفة من الانتقادات الحادة، جدير بالذكر أن آخر أعمال مي عمر الدرامية مسلسل ولد الغلابة الذي عرض في رمضان الماضي وشاركها بطولته أحمد السقا، وإدوارد وإنجي المقدم ومحمد ممدوح وهادي الجيار وهبة مجدي، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.