«ديالى» تواصل رفد الكهرباء والقطّاعات الأخرى بمحولات كهربائية متطورة

جهّزت محطات الجنوب بـ(6) آلاف مقياس إلكتروني

بغداد – الصباح الجديد:

تواصل شركة ديالى العامة إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن تجهيز وزارة الكهرباء وعدد من القطاعات الأخرى بمزيد من منتجاتها الحديثة والمتطورة .

وقال مدير عام الشركة المهندس عبد الرسول محمد عارف في تصريح بثه مركز الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة أن الشركة جهزت وزارة الكهرباء وعددا من القطاعات بـ(315) محولة كهرباء مختلفة الأنواع والسعات و(4092) مقياسا كهربائيا من شتى الأنواع والأطوار و(4676)مترا من القابلو الكهربائي (48) شعيرة .

واضاف المدير العام ان الشركة جهزت المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة بـ(166) محولة توزيع بسعات متنوعة وتجهيز محطة صندوقية واحدة سعة (250/11) كي في أي مع (128) محولة توزيع أخرى سعة (400/11) كي في أي ومحطة صندوقية واحدة سعة (400/11) كي في أي ذو فاصلين إلى مؤسسة السجناء السياسيين ومحولة قدرة واحدة إلى مصافي الشمال / مصفى الصمود العائد إلى وزارة النفط و9 محولات توزيع ذات سعة(250/11) كي في أي إلى صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية ومحولات توزيع مختلفة السعات إلى مديرية توزيع كهرباء النجف الأشرف ومديرية ماء ديالى ودائرة البستنة في وزارة الزراعة وشركة انوارنا والانوار للمقاولات العامة إضافة الى تجهيز خمس محولات توزيع متعددة السعات إلى مجموعة من المواطنين أربع منها سعة(250/11)كي في أي وواحدة منها (400/11) كي في اي .

واكد المدير العام على ان الشركة مستمرة في عمليات صيانة وتصليح المحولات الكهربائية بأنواعها وتواصلها في عمليات البيع المباشر للعديد من منتجاتها المتنوعة الأخرى وبيع (8060) شمعة قدح واثني عشر هيتر سخان ومدفئتان كما بلغت قيمة التجهيز خلال شهر نيسان (3315064200) دينار

وفي السياق ذاته أوضح عارف عن مبيعات الشركة من المقاييس الكهربائية أنها جهزت المديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب بثلاثة آلاف مقياس الكتروني ثلاثة أطوار (30-90) أمبير وألف مقياس الكتروني ثلاثة أطوار (50-150) أمبير وشركة وادي الرحمة (قطاع خاص) بأربعة مقاييس الكترونية مختلفة الأطوار وتجهيز مجموعة من المواطنين ب(88) مقياسا كهربائيا مختلف السعات , أما في مجال صيانة وتصليح المحولات الكهربائية أفصح عارف عن تصليح محولة قدرة واحدة سعة 12.5 MVA للشركة العامة للاسمنت العراقية /معمل اسمنت الكوفة ومحولتي قدرة سعة (63MVA) واحدة منها للمديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات الأوسط والثانية إلى المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الجنوبية.

كما اعلنت الشركة عن توقيع عقد مع المديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب لتجهيزها بـ(6) الاف مقياس الكتروني وتجهيز المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة بكامل الكمية المتعاقد عليها والبالغة (294) محولة توزيع متعددة السعات.

وبين المدير العام أن العقد الذي جرى توقيعه مع المديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب يقضي بتجهيز الاخيرة بكمية (2000) مقياس الكتروني ذي ثلاثة اطوار (50-150) امبيرا و(4000) مقياس الكتروني ذي ثلاثة اطوار (30-90) امبيرا وخلال مدة تجهيز امدها (30) يوما ، مشيرا الى ان الشركة اوفت بالتزاماتها التعاقدية مع المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة بفترة قياسية بعد تجهيزها بكامل الكمية المتعاقد عليها والبالغة (294) محولة توزيع متعددة السعات وعلى اربع دفعات.

في سياق اخر اكد المدير العام ان شركته تواصل انشطتها في مجال البحث والتطوير من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقام في المؤسسات العلمية والبحثية ، لافتا بهذا الصدد الى المشاركة في ندوة الجودة الشاملة وكيفية توظيفها لدعم مشروع التنمية المستدامة التي اقيمت في وزارة الكهرباء والمشاركة في الورشة التخصصية التي اقيمت في هيئة البحث والتطوير الصناعي حول تأثيرات مضادات الاكسدة وعلاقتها مع الحالات السرطانية اضافة الى المشاركة في معرض التصاميم الروبوتية والذكاء الصناعي الذي اقيم في المعهد التقني في بعقوبة وغيرها ، مشيرا الى الاستمرار في تسهيل مهمة طلبة الدراسات العليا وطلبة الجامعات وتقديم الدعم والاسناد لهم لاجراء دراساتهم وبحوثهم العلمية.