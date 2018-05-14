الملف الأمني

هجوم مسلح في منطقة “أبو غريب” غربي بغداد * اعتقال 11 إرهابيا في عدد من مناطق ديالى

القبض على متهمين بتهم جنائية ومخالفات قانونية في بابل * ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش أيمن الموصل

بغداد – هجوم مسلح

ذكر مصدر أمني في الشرطة العراقية أمس الاثنين مقتل مدني بهجوم مسلح بمنطقة “أبو غريب” غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “مسلحين مجهولين فتحوا، نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني بالقرب من منزله بمنطقة ابو غريب غربي العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال” ، مضيفا أن “قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما نقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي”.

ديالى – اعتقال مطلوبين

اعلن مصدر امني في قيادة شرطة ديالى امس الاثنين، عن اعتقال 11 مطلوبا بقضايا “إرهابية” وجنائية في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال المصدر إن “تشكيلات شرطة ديالى تواصل ممارساتها الامنية في المحافظة حيث اعتقلت دوريات ومفارز من قسم شرطة جلولاء وقسم مكافة الاجرام في شرطة ديالى 11 مطلوبا بقضايا ارهابية وجنائية في عدة مناطق من المحافظة “، لافتة الى إرسال المعتقلين الى مراكز الاحتجاز لعرضهم على القضاء”.

كركوك – انفجار عبوة

افاد مصدر امني في شرطة محافظة كركوك امس الاثنين، بأن ثلاثة من عناصر الحشد العشائري قتلوا بانفجار عبوة ناسفة شمال غربي المحافظة.

وقال المصدر إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق قرب احدى القرى التابعة لقضاء الدبس، (٤٥كم شمال غربي كركوك)، انفجرت، صباح يوم امس مستهدفة سيارة تابعة للحشد العشائري، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من الحشد العشائري التابعين لاهالي القضاء”، مضيفا ان” قوة امنية اخلت الجثث الى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا بالحادث”.

بابل – عمليات دهم

اكد مصدر امني في مديرية شرطة بابل امس الاثنين القاء القبض على مطلوبين للقضاء بعمليات دهم على وفق مواد قانونية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.

وبين المصدر ان قوات الشرطة وبالتنسيق مع الأمن الوطني والاستخبارات نفذت عمليات دهم تفتيش شملت مركز مدينة الحلة، وقضائي المسيب والمحاويل وناحية الاسكندرية شمالي المحافظة، فضلا عن قاطع جنوب بابل قضاء الهاشمية وناحية القاسم، أسفرت عن القبض على عدد من المتهمين بتهم جنائية مختلفة ومخالفات قانونية متنوعة.

صلاح الدين – انفجار ناسفة

اكد مصدر امني في شرطة محافظة صلاح الدين امس الاثنين مقتل شيخ عشيرة وجرح ثلاثة اخرين بانفجار عبوة في قرية شمالي بيجي جنوبي المحافظة.

وقال المصدر إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانبي طريق بين قرية المصلخة وقرية السلمان الواقعة شمالي بيجي، انفجرت، ظهر يوم امس ما اسفر عن مقتل الشيخ عبد القادر سليمان شيخ عشيرة السادة وجرح ثلاثة اخرين”، مبينا ان “العبوة انفجرت في نفس المكان الذي قتل فيه الشيخ برهان العبد الحميد قبل يومين” ، موضحا أن “قوة امنية حضرت الى مكان الانفجار وفتحت تحقيقا في ملابساته”.

الانبار – عملية تفتيش

اعلن مصدر امني في شرطة محافظة الانبار امس الاثنين ان القوات الامنية عثرت على (9) عبوات ناسفة محلية الصنع وحزام ناسف و60 صاعقا في المحافظة .

وذكر المصدر ان” القوات الأمنية في قيادة عمليات الأنبار نفذت عملية بحث وتفتيش على الخط الاستراتيجي وعثرت على {9} عبوات ناسفة محلية الصنع على شكل صفيحة درع وحزام ناسف و60 صاعقا ودراجة نارية نوع هونداي” ، مؤكدا تفجير تلك المواد ميدانيا من قبل مفرزه المعالجة ونقل الدراجة إلى مقر القوات التي نفذت الواجب”.

الديوانية – حملة امنية

افاد مصدر امني في شرطة محافظة الديوانية امس الاثنين ان مفارز امنية نفذت حملة واسعة لمتابعة تنفيذ اوامر القاء القبض الصادرة من القضاء بحق المطلوبين في مناطق مختلفة من المحافظة .

وقال المصدر ان الحملة اسفرت عن القاء القبض على 9 متهمين مطلوبين للقضاء بمواد قانونية مختلفة من بينها جنائية تتعلق بالسرقة على وفق المادة 443 ، فيما القت مفارز سيطرة درع الجنوب القبض على 3 مخالفين قادمين من محافظة بغداد باتجاه السماوة بعد أن وجد بحوزتهم كميات مختلفة من الحبوب المخدرة.

نينوى – ضبط اعتدة

كشف مصدر امني في شرطة محافظة نينوى امس الاثنين ان القوات الامنية عثرت على كدس للعتاد من مخلفات عصابات داعش الارهابية في الجانب الايمن لمدينة الموصل .

وذكر المصدر ان” مفارز مديرية استخبارات وأمن نينوى الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن عثرت على كدس للعتاد من مخلفات عصابات داعش الإرهابية في منطقة الشهوان الواقعة في الجانب الايمن لمدينة الموصل “.