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النزاهة: أوامر استقدام بحق مدراء في الزراعة والوقف الشيعي

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بغداد – الصباح الجديد

أعلنت هيئة النزاهة اليوم الاحد صدور أمري استقدام بحقِّ مديرين عامين على خلفية شبهات فساد وهدر بالمال العام.

واكدت دائرة التحقيقات في الهيأة في بيان تابعته ” الصباح الجديد ” إصدار محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في بغداد أمر استقدامٍ بحقِّ المديرين العامين للدائرة الإدارية والمالية في كلٍّ من وزارة الزراعة وديوان الوقف الشيعي استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، جاء على خلفية وجود فساد إداري ومالي وهدر بالمال العام من خلال تضخيم مبلغ الكلفة التخمينية لمناقصتين لاستيراد مادة البريمكس البياض بحسب البيان .

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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