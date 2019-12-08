صالح يتسلم شروط اختيار رئيس الوزراء موقعة من 120 نائبا

بغداد – الصباح الجديد

أكد عضو مجلس النواب النائب يونادم كنا، اليوم الأحد، تسليم قائمة موقعة من قبل 120 نائباً إلى رئيس الجمهورية برهم صالح تحتوي على شروط اختيار رئيس الوزراء.

وقال كنا، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، اطلعت عليه ” الصباح الجديد ” إن “هنالك 20 شخصية من داخل البرلمان ومن مختلف الكتل السياسية التقوا رئيس الجمهورية برهم صالح وقدموا له قائمة تحتوي على شروط اختيار رئيس الوزراء الجديد موقعة من قبل 120 نائباً”.

وأضاف أن “من أهم الشروط لاختيار رئيس الوزراء ألّا ينتمي الى حزب ولا مزدوج الجنسية، وهذه الشروط تتناغم مع شروط المتظاهرين”.