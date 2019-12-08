بريانكا تشوبرا: أنا هندية من رأسي إلى أخمص قدمي

الصباح الجديد – وكالات:

هي ابنة صناعة الترفيه في الهند من خلال عملها كعارضة أزياء ومغنية وحتى منتجة أفلام، لكن عندما يتعلق الأمر بالتمثيل تصر بريانكا تشوبرا على أن بوسعها تجسيد أي شخصية بغض النظر عن عرقها، وفي محاورة معها أجراها الأديب والإعلامي نجيب عبد الحق على هامش الدورة الثامنة عشرة من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، قالت تشوبرا ”أنا هندية من رأسي إلى أخمص قدمي،. أتحدث بشتى لهجات الهند وثقافتي هي الثقافة الهندية لكني أزيح كل هذا جانبا عندما أمثل. أسلوبي في التمثيل حتما ليس محدودا بعرقيتي“، وبعد حصولها على لقب ملكة جمال العالم عام 2000، دخلت تشوبرا عالم السينما من خلال عملها في الفيلم الهندي ”البطل” لتلعب بعد ذلك أدوار البطولة في عدد من أشهر الأفلام الهندية وتتحول إلى نجمة شباك، وعن انتقالها من بوليوود إلى هوليوود، تقول تشوبرا إن الطريق أمامها لم يكن مفروشا بالورود ولعل أكثر ما ساعدني هو ثقتي بنفسي وعدم شعوري بالرهبة“، وأصبحت تشوبرا اسما معروفا لدى الأميركيين بعدما لعبت دور البطولة في المسلسل التلفزيوني ”كوانتيكو“ الذي تلعب فيه دور امرأة تحاول الالتحاق بمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) لكنها تصبح مشتبها رئيسا بها في هجوم إرهابي واستمر عرض هذا المسلسل ثلاثة مواسم من 2015 وحتى 2018 ولعبت بعده أدوارا في عدد من الأفلام الأميركية مثل (باي واتش) و“أليس هذا رومانسيا“ (إيزنت إيت رومانتيك).