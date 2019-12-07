نيكول سابا تحتفل بعيد بربارة بملابس الراهبات

الصباح الجديد – وكالات:

شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا جمهورها عبر انستغرام بصورة جديدة لها احتفالاً بعيد القديسة بربارة وهي ترتدي ملابس الراهبات، وظهرت نيكول سابا في الصورة بشكل مثير وعلقت قائلة: “كل عيد بربارة وأنتم بخير”، الصورة التنكرية جاءت بالتزامن مع ليلة «عيد البربارة» والذي يتم الاحتفال به سنويا في الرابع من كانون الاول وفقا للتقويم الجريجوري، وعيد البربارة أو عيد القديسة بربارة أو عيد الشهيدة بربارة هو عيد مسيحي يُحتفل فيه بشكل خاص بين المسيحيين العرب في لبنان، سوريا، فلسطين، الأردن وتركيا يوم 4 كانون الأول من كل عام بتقاليد خاصة إذ يخرج الأطفال والشباب مساءً في أزياء تنكرية ويطوفون على بيوت الجيران والأقارب والأصدقاء ويعايدونهم فيتم إعطاءهم بعض الحلويات أي ما يشبه (العيدية)، ويرافق احتفالات البربارة أغاني وأناشيد حيث يخرج الناس إلى ساحات القرى وينشدوا الأناشيد الدينية والأهازيج كما نشرت النجمة اللبنانية نيكول سابا صورة عبر حسابها الخاص عبر تطبيق إنستغرام وهي تضع اللمسات الأخيرة علـى شجـرة عـيد الميـلاد.