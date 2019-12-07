واشنطن تتهم مسلحين مرتبطين بإيران بشن الهجمات على قواعدها في العراق

بغداد – الصباح الجديد

كشف مسؤول أمريكي، إنه تم إطلاق صواريخ على قاعدتين جويتين عراقتين تتمركز بهما قوات عسكرية أمريكية.

ونقلت وكالة (بلومبرغ) للأنباء عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية، قوله إنه “يعتقد أن الهجمات على قاعدة عين الأسد الثلاثاء الماضي وقاعدة بلد أمس الأول الخميس شنهما مسلحون يرتبطون بإيران”.

وسقطت 7 صواريخ في محيط قاعدة عين الأسد، بينما سقطت 5 صواريخ داخل قاعدة بلد، إلا أنه لم يصب أحد في الهجومين.

وفي قاعدة عين الأسد، عثر الجيش العراقي على شاحنة مجهزة لإطلاق صواريخ و7 أنابيب فارغة و 8 صواريخ لم تطلق.

وأشارت مصادر متعددة موثوقة بأن الهجوم على قاعدة عين الأسد شنته جماعة مسلحة متحالفة مع إيران، بينما لا يزال الهجوم على قاعدة بلد قيد التحقيق.