تعليق ناري لشيرين رضا على لفظ “عانس”

الصباح الجديد – وكالات:

عادت أزمة الفنانة شيرين للواجهة من جديد بعد وصفها لمنتقديها “بالعوانس”، وذلك بسبب تداول فيديو للفنانة شيرين رضا تتحدث فيه عن مستخدمي هذا الوصف.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لشيرين رضا تتحدث فيه عن مستخدمي لفظ عانس، مؤكدة على عدم موافقتها على هذا الوصف الذي يجب أن يقتل من أطلقه وأضافت ” أنه لا يوجد ما يسمى شخص عانس واصفة الأمر “ده قلة أدب”، فليس على الجميع أن يفعلوا الأشياء والتصرفات نفسها في الحياة، وعندما تخرج الفتاة عن هذا السرب يطلق عليها “شتيمة” خاتمة حديثها عن الأمر “أنا مش موافقة”.

وتفاعل الجمهور بشدة مع رأي شيرين رضا حول مستخدمي كلمة عوانس، وبدأ البعض يوجه عبارات هجوم إلى شيرين عبد الوهاب التي استخدمت هذا الوصف في الرد على منتقديها الذين أطلقوا هاشتاغ “اخرسي يا شيرين”.