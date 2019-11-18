جبار حميد يعزز تألقه التدريبي مع انصار حواره اللبناني

يؤكد أن اسود الرافدين جديرين بالنجاحات

بغداد ـ الصباح الجديد:

عزز المدرب العراقي المحترف في لبنان، جبار حميد، تألقه في الحقل التدريبي عندما تمكن من قيادة فريقه انصار حواره المشارك في دوري الدرجة ثانية على فريق أهلي صربا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت بينهما في ملعب جمال عبد الناصر ضمن مباريات الاسبوع الرابع.. وسبق لفريقه ان تفوق في مباراتين وتعادل في واحدة، ضمن بطولة الدوري، في حين سيلاقي فريق الحكمة ضمن دور الثمانية في بطولة كاس لبنان.

والمدرب جبار حميد سبق له النجاح في العديد من المحطات التدريبية التي عمل فيها بالأردن او الإمارات والبحرين، اذ عمل مع فرق عدة منها متقدمة واخرى في الوسط وكان حريصا على قيادتها نحو النجاح في البطولات المحلية او الخارجية.

المدرب جبار حميد، اكد انه سعيد في التفوق بمسيرته التدريبية الحالية، سيما في المباراة الاخيرة التي فاز فيها على فريق أهلي صربا الذي يقوده المدرب الألماني «ثيو بوكير» الذي سبق ان اشرف على منتخب لبنان في سنوات سابقة.

وبشان منتخبنا الوطني بكرة القدم، قال حميد: انا سعيد بالفوز الاخير الذي تحقق لاسود الرافدين على المنتخب الايراني الذي يعد من صفوة منتخبات القارة، مبينا ان اسود الرافدين سيمضون بعيدا في التصفيات المزدوجة متمنيا ان يعزز الفريق العراقي رصيده من النقاط في المجموعة ويواصل صدارته بتحقيق نتيجة ايجابية في مباراة اليوما مام البحرين، مشيدا في الوقت ذاته بقدرات الفريق البحريني.