العراق يشارك في برنامج أعداد مصممي العروض الرياضية بالقاهرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

شارك العراق في برنامج اعداد مصممي العروض الرياضية الذي اقيم مؤخراً في جمهورية مصر العربية، وضم الوفد باسل شاكر حمزة العامري مدير قسم الاسناد في الدائرة المالية والقانونية بوزارة الشباب والرياضة رئيسا وعضوية الدكتور نجم عبد مطشر مدير قسم الانشطة والبرامج في دائرة التربية البدنية والرياضة في الوزارة و موسى كاظم ابراهيم من دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات في الوزارة وغصون هيال لفتة مسؤولة شعبة بغداد في دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات / بغداد.

فعاليات البرنامج المتقدم الثالث لإعداد وصقل الكوادر العربية لمصممي العروض الرياضية، اقيمت تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة المصرية وجامعة الدول العربية، والذي أقيم خلال المدة من 27 تشرين الأول وحتى 1 تشرين الثاني 2019، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

شهد فعاليات الختام الدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، واللواء إسماعيل الفار، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، وأحمد عبدربه، مدير عام النشاط الطلابي، ياسر أبوالفتوح، المرشد الأكاديمي للبرنامج.

يذكر أنه قد شارك في فعاليات البرنامج ٩ دول عربية وهى فلسطين، الأردن، العراق، اليمن، السودان، جيبوتي، ليبيا، السعودية، والدولة المضيفة مصر، بإجمالي عدد 60 دارس من مختلف الدول العربية.

وكانت أهم أهداف البرنامج إعداد وصقل كوادر عربية لها القدرة على تنظيم وإدارة المهرجانات الرياضية الكبرى، وأيضا التعرف على كل ما هو جديد من نظم وأساليب متطورة وحديثة في مجال العروض الرياضية، وتبادل الخبرات ودعم أواصر الصداقة بين الدول العربية، وإثراء حركة العروض الرياضية العربية وزيادة القدرة على الابتكار والإبداع في تنظيم المهرجانات الرياضية.