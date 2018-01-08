“الرافدين” يستثني المقترضين الذين يحالون الى التقاعد من تقديم سند عقار

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن مصرف الرافدين، أمس الاثنين، استثناء المقترضين المحالين على التقاعد من تقديم سند عقار، مشيرا الى الاستعاضة عنه بتقديم تعهد مصادق عليه من الادارة العامة يقضي بتسديد جزء من القرض من مكافأة نهاية الخدمة.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه انه “تقرر استثناء المقترضين المحالين على التقاعد من تقديم سند عقار ومنحهم براءة ذمة في حال تقديم تعهد مصدق بتسديد جزء من القرض من مكافأة نهاية الخدمة”.

واضاف المكتب ان هذا الامر ” يشترط تقديم كفيل موظف ثاني مدني لا يتجاوز عمره 55 سنة”، لافتا الى ان “الفائدة ستكون 9 بالمئة اذا كان المتبقي من القرض لغاية 10 مليون دينار و 11 بالمئة اذا كان المتبقي اكثر من 10 مليون دينار”.