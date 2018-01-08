منفذ البو كمال آمن وجاهز للتبادل التجاري بين العراق وسوريا

متابعة الصباح الجديد:

اعلن الآمر العام للجمارك في سوريا العميد سعيد الصبيح، امس الاثنين، أن منفذ البو كمال مع العراق بحالة جيدة ويسمح بعبور الشاحنات ونقل البضائع.

وقال صبيح في تصريح صحفي اطلعت عليه “الصباح الجديد:”، ان “البضائع والسلع السورية تلقى رواجاً واسعاً في الأسواق العراقية وخاصة الصناعات والمنتجات الزراعية، حيث يمكن استثمار ذلك وتصدير كميات كبيرة من الحمضيات في حال تم التوافق على ذلك”.

وتوقع أن “تسجل حركة التبادل للبضائع عبر منفذ البو كمال رقماً متقدماً لرغبة الجانبين السوري والعراقي في تطوير التبادل التجاري”.

واضاف الصبيح “تم العمل على تهيئة الطرقات وهي بحالة جيدة وتسمح بعبور الشاحنات ونقل البضائع وأن الظرف العام في الجانب السوري مهيأ لعودة التبادل التجاري مع العراق”.