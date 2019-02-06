مؤتمر عربي يبحث مستقبل صناعة البترول والغاز في المنطقة

الصباح الجديد ـ وكالات:

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر العربي الإقليمي الثاني «كفاءة استخدام النفط والغاز والصناعات ذات الصلة في الدول العربية .. نحو رؤية فاعلة للعمل العربي المشترك»، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين في المجال من عدة دول عربية، وذلك يومي 6 و7 آذار المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأوضح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح له أمس الاربعاء، أن المؤتمر سيبحث المشروعات المستقبلية والفرص المتاحة للعمل العربي المشترك في مجال صناعة البترول والغاز والصناعات ذات الصلة، والتحديات التي تواجه هذه الصناعات.

وأضاف أن المؤتمر سيناقش آفاق الصناعات المستقبلية القائمة على المعرفة في المنطقة العربية، ومنظومات الطاقة المتجددة وآفاق تطورها في المنطقة العربية، وأهمية التحالفات الستراتيجية مع مراكز البحث والتطوير العالمية لإنشاء صناعات المستقبل، ودور الجامعات العربية في دعم استراتيجية إقامة صناعات مستقبلية واعدة.

وأفاد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بأن جلسات المؤتمر سوف تتضمن عرضًا لعدد من النماذج الناجحة للعمل العربي المشترك الثنائي والإقليمي في مجال صناعة البترول والغاز.