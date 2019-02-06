العمل تصدر 115 ألف بطاقة للأسر المشمولة بالإعانة الاجتماعية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أمس الأربعاء، أكثر من 115 ألف بطاقة ذكية (كي كارد) للأسر المشمولة براتب الإعانة الاجتماعية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذا يأتي ضمن وجبتي الشمول الجديدتين (الثالثة والرابعة) التي أعلنتهما وذلك بالتعاون مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد).

وقال مدير عام دائرة تكنولوجيا المعلومات بالهيئة جمال عبد الرسول، إن الشركة العالمية للبطاقة الذكية أكملت إصدار أكثر من 115 ألف بطاقة ذكية لتلك الأسر في بغداد والمحافظات عدا إقليم كردستان.

وأضاف، أن أقسام الحماية الاجتماعية صعدت من وتيرة عملها لتدقيق وإنجاز معاملات الأسر المشمولة براتب الإعانة ضمن وجبتي الشمول الجديدتين (الثالثة والرابعة).

ومضى عبد الرسول الى القول، أن ملاكات أقسام هيئة الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات تواصل عملها يوميا حتى في أيام العطل؛ لاستكمال تدقيق كل معاملات الأسر التي تم شمولها ضمن الوجبتين الأخيرتين من أجل إصدار البطاقات الذكية تمهيدا لمنحهم الرواتب المستحقة.