عبر العراق.. الشروع في شق طريق سريع يربط سوريا بإيران

بغداد ـ الصباح الجديد:

بدأت إيران بمدّ طريق سريع بين مدن كرمانشاه وبيستون وحميل، وذلك في إطار مشروع لربط سوريا بإيران عبر العراق وتسهيل حركة الترانزيت بين البلدان الثلاثة.

وقال وزير الطرق الإيراني محمد إسلامي، خلال مراسم تدشين المشروع، إن طول الطريق سيبلغ 141 كيلومترا وستضخ فيه استثمارات بنحو 1.5 تريليون تومان إيراني.

وأضاف أن القطاع الخاص سيسهم في تنفيذ المشروع، وستبلغ نسبة مشاركته 70%، ما يعني أن القطاع الخاص سينفذ معظم أعمال المشروع.

وأعرب إسلامي عن أمله بإنجاز هذا الجزء بشكل أسرع بمساعدة القطاع الخاص وموافقة البنوك على منح المزيد من التسهيلات المالية.

يشار إلى أن مشروع الربط بين كرمانشاه وبيستون وحميل عبر الخط السريع يشكل جزءا من استراتيجية تهدف إلى زيادة التعاون في مختلف المجالات، وخاصة التجارية بين سوريا والعراق وإيران.