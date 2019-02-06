116 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي

تراجع طفيف لسوق «الأوراق المالية»

بغداد ـ الصباح الجديد:

أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، أن مبيعات العملة الأجنبية بمزاد أمس الأربعاء، بلغت 115.95 مليون دولار، مقارنة بمبيعات قيمتها 120.88 مليون دولار بمزاد يوم الثلاثاء، بانخفاض 4.93 مليون دولار.

ووفقا لبيان المركزي أمس، بلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 27 مصرفاً، إضافة إلى شركة تحويل مالي واحدة فقط.

وقال البنك، إن المبيعات المنفذة هي نتائج مزاد يوم غد (اليوم) الخميس، مضيفا أن إجمالي البيع الكلي بلغ 133.31 مليون دولار.

وأوضح المركزي، أن حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج قيمتها 115.2 مليون دولار، في حين قُدر إجمالي النقد المبيع بـ 750 ألف دولار.

وبحسب البيان، يكون بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، كما أن البيع النقدي سيكون بالسعر نفسه.

وبلغت مبيعات العملة يوم الثلاثاء، 120.88 مليون دولار، مقارنة بمبيعات قيمتهـا 134.17 مليـون دولار بمزاد الاثنيـن، بانخفـاض 13.29 مليـون دولار.

في السياق، طالب البنك المركزي، أمس الإربعاء، شركات الدفع الالكتروني بإنشاء مكاتب غسل الأموال وإدارة الإرهاب.

وقال البنك في بيان: «انطلاقا من دوره الداعم لشركات الدفع الالكتروني وحرصا منه على عدم تعرضها للمخاطر المحتمل حدوثها تقرر قيامكم بإنشاء وحدتي (مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وادارة المخاطر) وخلال مدة لا تزيد عن 5 أشهر».

وأضاف البنك، أن على «الشركات تزويدنـا بمرشحيهـم للأقسام المذكـورة شريطـة أن يكـون مرشحـو الأقسـام مـن الجنسيـة العراقيـة حصـراً».

يذكر ان البنك المركزي يقوم بين الحين والاخر بتحذير والغاء اجازات بعض المصارف وشركات التحويل المالي التي يكتشف لديها تزوير او التعامل مع جهات مشبوهة.

وفي شأن الأوراق المالية، أغلق المؤشر العام لسوق العراق التعاملات على تراجع ليعاود خسائره وسط تذبذب بالأداء في الجلسات الماضية.

وأغلق المؤشر العام لسوق الأوراق المالية، على انخفاض نسبته 0.26%، فاقدا 1.28 نقطة، مسجلاً مستوى 491.69 نقطة.

وأفادت بيانات البورصة، أن السيولة زادت إلى 128.5 مليون دينار، مقارنة بـ 106.08 مليون دينار بتعاملات الاثنين؛ مع ارتفاع كميات الأسهم المتداول عليها لـ 296.8 مليون سهم، مقارنة بـ 92.79 مليون سهم متداول عليه بالجلسة الماضية.

وتراجعت 8 أسهم بالختام تصدرها فندق فلسطين بنسبة 0.39%، في حين ارتفعت 7 أسهم أبرزها سهم آسيا سيل بـ 0.14%.

وفي الجلسة الماضية، أغلق المؤشر العام لسوق العراق للأوراق المالية بالتعاملات على ارتفاع نسبته 0.24%.