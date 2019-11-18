17 منتخباً إلى يورو 2020.. والمتبقي 7 مقاعد

طواحين هولندا تستعيد ألقها.. ونهاية سعيدة لمسيرة تركيا

العواصم ـ وكالات:

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات يورو 2020 إلى 17 منتخبا مع انضمام البرتغال ليلة الأحد من خلال التصفيات الأوروبية إلى القافلة.

والمنتخبات المتأهلة حسب ترتيب تأهلها زمنيا: بلجيكا، إيطاليا، روسيا، بولندا، أوكرانيا، إسبانيا، تركيا، فرنسا، إنكلترا، تشيكيا، فنلندا، السويد، ألمانيا وهولندا وكرواتيا والنمسا، البرتغال.وتعد فنلندا البلد الوحيد الذي يتأهل للمرة الأولى في تاريخه بين المنتخبات الصاعدة لحينه.وتبقى 7 مقاعد للنهائيات التي ستضم 24 منتخباً.

إلى ذلك، قال المدافع فيرجيل فان دايك، إن هولندا بدأت في استعادة مكانتها بعد حسم التأهل المباشر لنهائيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.وحجزت هولندا، التي لم تتأهل لبطولة أوروبا 2016 وكأس العالم 2018، مكانها في النهائيات قبل مباراة واحدة على نهاية التصفيات بتعادلها من دون أهداف مع أيرلندا الشمالية.

ومع إقامة بطولة أوروبا في 12 ملعبا عبر أوروبا، قد تخوض هولندا مبارياتها في دور المجموعات على ملعب يوهان كرويف في أمستردام.وأضاف فان دايك في تصريحات صحفية «السعادة لا تسعني بعودتنا إلى بطولة أوروبا التي ننتمي اليها. يعني هذا الأمر الكثير للناس».ونوه «سمعت أننا قد نلعب جميع مبارياتنا في دور المجموعات بأمستردام، وهو ما سيكون أمر رائعا».وتابع «شعرنا بحزن بالغ لغيابنا عن بطولة أوروبا 2016 وكأس العالم 2018. كان أمرا قاسيا».

وقال فان دايك، الذي سيغيب عن المباراة الأخيرة في التصفيات أمام إستونيا اليوم الثلاثاء لأسباب شخصية، إن منتخب هولندا لديه فرصة للتحسن.وأتم «نعلم أن بمقدورنا التطور ويمكننا القيام بأشياء كثيرة بشكل أفضل. لكن يجب أن نفرح بعد التأهل عقب الغياب عن بطولتين كبيرتين».

إلى ذلك، فاز المنتخب التركي خارج الديار على أندورا، بهدفين من دون رد، في ختام مشواره بتصفيات يورو 2020.ويدين المنتخب التركي بالفضل في هذا الانتصار، لنجمه الشاب إنيس أونال، صاحب هدفي اللقاء في الدقيقتين 17 و21 (ركلة جزاء).. وبعد أن أكد تأهله للنهائيات، للمرة الثانية تواليا، والخامسة في تاريخه، أنهى منتخب تركيا التصفيات في الوصافة، برصيد 23 نقطة.أما أندورا فظلت في المركز الخامس وقبل الأخير، بأربع نقاط.وسار منتخب آيسلندا على درب متصدري المجموعة الثامنة، فرنسا ثم تركيا، بفوزه بعيدا عن ملعبه (2-1) على مولدوفا.ورفع الفوز رصيد آيسلندا إلى 16 نقطة، في المرتبة الثالثة، لتتحول إلى الملحق المؤهل للنهائيات، في آذار 2020، فيما تذيلت مولدوفا الترتيب بثلاث نقاط.

من جانبه، حجز المنتخب النمسوي بطاقته إلى النهائيات بفوزه على ضيفه جمهورية شمال مقدونيا 2-1 على ملعب «إرنيست هابل» في فيينا في منافسات المجموعة السابعة ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020. وتدين النمسا بفوزها إلى مدافعيها في الدوري الألماني حيث افتتح نجم بايرن ميونيخ دافيد ألابا التسجيل في الدقيقة الثامنة عندما تلقى كرة خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة وراوغ الحارس وتابعها داخل المرمى، وأضاف لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ ستيفان لاينر الثاني في الدقيقة 48.وسجل فلاتكو ستويانوفسكي الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة الأخيرة.وكانت النمسا بحاجة إلى التعادل فقط لاقتناص البطاقة الثانية في المجموعة بعدما ضمنت بولندا البطاقة الأولى في الجولة الماضية. وهو الفوز الثالث على التوالي للنمسا والسادس في التصفيات فعززت موقعها في المركز الثاني برصيد 19 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام بولندا التي ضمنت إنهاء التصفيات في الصدارة بعد فوزها على مضيفتها إسرائيل (2-1) بهدفين سجلهما لغريغور كريتشوفياك (4) وكريستوف بيونتيك (54(.. وفي المجموعة ذاتها، انتصرت سلوفينيا على ضيفتها لاتفيا بهدف وحيد سجله مدافع الضيوف إيغورس تاراسوفس بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة 53.