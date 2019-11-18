ترامب يشاهد جلسات الاستماع الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير نوفمبر 18th, 2019 0 تعليق 124 views الهوية الجامعة 17 منتخباً إلى يورو 2020.. والمتبقي 7 مقاعد نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة متحدث باسم الحكومة العراقية يعلن عن اهم فقرات تعديل قانون التقاعد الموحد نوفمبر 19th, 2019 التخطيط تصادق على صرف نحو 43 مليار دينار للمثنى وديالى نوفمبر 19th, 2019 احباط اتلاف ملفات فساد و”النزاهة” و”القضاء” يصدران عشرات أوامر استقدام وقبض على نواب ومسؤلين كبار نوفمبر 18th, 2019 البرلمان يعتزم قراءة قانوني الانتخابات والمفوضية اليوم وسائرون ترفض تعديل الأول نوفمبر 18th, 2019 عبد الكريم خلف: صدرت أوامر باعتقال مغلقي المدارس بتهمة الإرهاب نوفمبر 18th, 2019 الحكومة تؤكد قرب انجازها تعديل يشمل الوزارات الخدمية والاقتصادية نوفمبر 18th, 2019 الأزمات الاقتصادية والسياسية منذ الحرب الأهلية.. محنة لبنان نوفمبر 18th, 2019 الرئيس الإيراني: الدولة لن تسمح بانفلات الأمن في المجتمع نوفمبر 18th, 2019 رئيس الوزراء الكويتي يعتذر عن قبول إعادة تعيينه رئيساً للحكومة اثر اتهامات نوفمبر 18th, 2019 اضف رد انقر هنا لإلغاء الرد.