التعليم تقرر منح طلبة الكليات 10 درجات إضافية لتغيير حالات الرسوب والعبور

بغداد – الصباح الجديد:

خول وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل امس السبت، رؤساء الجامعات خلال اجتماع هيئة الرأي الاخير الذي عقد في وزارة التعليم بصلاحية رفع سقف درجات تغيير حالة الطالب من الرسوب الى النجاح او العبور الى المرحلة الاعلى بمنحه عشر درجات بدلا عن خمسة.

وقال السهيل حسب بيان لوزارة التعليم تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “هذا القرار سيعالج الدرجات الحرجة القريبة من النجاح للانتقال من حالة المكمل الى الناجح” مؤكدا أن “وزارته وجهت الجامعات كافة بتوزيع درجات القرار بين الدورين الاول والثاني للعام الدراسي 2018 – 2019 لجميع المراحل الدراسية وللدراستين الصباحية والمسائية ولكل الكليات والمعاهد الحكومية والاهلية وبمختلف التخصصات الانسانية والعلمية، من اجل شمول اكبر عدد ممكن من الطلبة بالنجاح من الدور الاول وتقليل نسب الرسوب “.

واشار الى ان “الاجراء يأتي استعدادا لتطبيق نظام المقررات خلال العام الدراسي 2019 – 2020 ضمن المرحلة الأولى”، لافتا الى ان “الخمس درجات الممنوحة تكون مكملة للخمس درجات التي تم منح صلاحية اعطائها لمجالس الكليات ليصبح مجموع درجات المساعدة ١٠ درجات بدلاً من ٥”.