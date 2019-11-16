العراق يحقق فوزاً مهما على إيران في التصفيات المزدوجة

أسود الرافدين يستعدون لمواجهة البحرين الثلاثاء

بغداد ـ الصباح الجديد:

عاشت بغداد وجميع مدن العراق ومدن الأردن مساء الخميس افراحا واسعة على وقع الفوز التأريخي والمهم الذي تحقق لمنتخبنا الوطني بكرة القدم على نظيره الإيراني بهدفين مقابل هدف واحد ضمن الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الثالثة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 ونهائيات امم آسيا 2023 في الصين، اذ اقيمت المباراة في ملعب استاد عمان الدولي بحضور جماهيري واسع.

من جانبه، أكد رئيس وفد المنتخب الوطني علي جبار النائب الثاني لرئيس الاتحاد، إن ملف المباراة السابقة أمام إيران أغلق تماما، برغم الإنجاز الذي ستتغنى بها الأجيال لعقود.. وقال جبار، إن اللاعبين خاضوا التدريبات بمعنويات عالية وسط أجواء مثالية، ونحن كإدارة وجهاز تدريبي عملنا جاهدين لطي صفحة مباراة إيران للتركيز على مباراة البحرين بعد غد الثلاثاء، التي لا تقل أهمية عن المواجهة السابقة.

وأضاف: «كنا نمني النفس أن يكون هنالك تكريم حكومي للاعبين بعد أن حققوا المطلوب وتمكنوا من إدخال الفرحة إلى قلوب الشعب العراقي، إلا أن أسود الرافدين مازالوا يفتقدون إلى أبسط مقومات النجاح، ومع ذلك فالجميع عازمون على تكرار الانتصار وإسعاد الجماهير».وأشار إلى أن أبطال العراق قادرون على الوصول إلى أبعد نقطة في التصفيات، ومن يمتلك هذه الأسماء يستطيع أن يواصل مشواره لتحقيق الحلم الذي طال انتظاره.

يشار إلى أن المنتخب العراقي يتصدر المجموعة الثالثة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي آسيا والعالم بعد فوزه على منتخب إيران بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى النقطة العاشرة في قمة المجموعة.

وعبر مدرب المنتخب العراقي، المحترف السلوفيني، سريتشكو كاتانيتش عن سعادته بالفوز الذي تحقق اليوم على إيران بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت مساء الخميس لحساب الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي آسيا والعالم. وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «مبروك للعراق الفوز، كنا الفريق الأفضل والانتصار مستحق، والإصرار كان واضحا على لاعبي منتخبنا بدليل الفوز بالدقيقة الأخيرة».

وسجل المنتخب العراقي هدفا قاتلا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ليهزم ضيفه الإيراني بهدفين مقابل هدف واحد.وحافظ المنتخب العراقي على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، فيما ظلت إيران عند 6 نقاط في المركز الثالث. وأكد المدرب أنه يركز على المباراة المقبلة أمام المنتخب البحريني، مضيفا: «علينا أن نحسم التأهل عن المجموعة الثالثة لنعبر عن سعادتنا بذلك وليس فقط بالفوز في مباراة واحدة». وبين: «مازلنا في نصف الطريق وهناك متغيرات اليوم علينا أن نتعامل مع الشكل العام للمجموعة ولا نترك التنافس لمجرد الفوز على المنتخب الإيراني».وزاد: «سنركز على المباريات المقبلة، هناك منتخبات أخرى تنافس ولدينا 4 جولات ممكن أن تتغير فيها الحسابات».

وأجرى المنتخب الوطني، أول أمس اول وحدة تدريبية له عقب الفوز على ايران ٢-١، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة في التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس اسيا.وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس، إن «المنتخب الوطني أجرى تدريباته على ملعب جاوة في تمام الساعة الثالثة من عصر الجمعة، وسط اجواء جميلة تعيشها بعثة المنتخب الوطني عقب القوز على ايران».

واكد «الفوز كان له طعم اخر خاصة انه جاء في اللحظات الاخيرة على احد افضل المنتخبات في القارة الاسيوية والمنافي الاول للعراق على صدارة المجموعة».هذا ويستعد المنتخب الوطني لخوض لقاء مهم ايضا امام المنتخب البحريني، يوم بعد غدٍ الثلاثاء ، ويسعى لخطف الفوز للابتعاد اكثر في صدارة المجموعة الثالثة.

إلى ذلك، كشفت الفحوصات الطبية التي اجريت، أول أمس، عن إصابة مهاجم المنتخب الوطني مهند علي بالتواء في الكاحل, فيما اكدت الفحوصات اصابة حارس مرمى المنتخب الوطني محمد حميد بكدمة قوية في الجانب الايسر من منطقة الاضلاع.

وقال طبيب المنتخب الوطني قاسم الجنابي إن «الفحوصات الطبية التي اجراها مهند علي، اوضحت وجود التواء في الكاحل الايمن مما يستدعي لخضوعه الى راحة يتخللها العلاج الطبيعي لمدة يوم فقط وبالتالي سيغيب عن تدريبات أمس، مؤكدا جاهزيته لمباراة البحرين بشكل اكيد.»