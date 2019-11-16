ميلووكي باكس يحبط شيكاغو بولز في دوري السلة الأميركي

خسارة جديدة لكليبرز في غياب ليونارد

نيويورك ـ وكالات:

سجل يانيس أنتيتوكومبو 38 نقطة ليقود ميلووكي باكس للفوز 124-115 على شيكاغو بولز في دوري السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.. وعانى صاحب الأرض حتى منتصف الربع الثالث، لفرض سيطرته على المباراة.

وأنهى باكس الربع الثالث متفوقا بفارق 12 نقطة على ضيفه ليتقدم 97-86 بفضل 10 نقاط من أنتيتوكومبو.. وصمد باكس أمام محاولات بولز في الربع الأخير، لكنه خرج منتصرا للمرة الثامنة هذا الموسم مقابل 3 هزائم ليتقدم إلى المركز الثالث في القسم الشرقي خلف بوسطن سيلتيكس وميامي هيت.. وبالإضافة إلى تسجيله 38 نقطة، استحوذ أنتيتوكومبو على 16 كرة مرتدة، فيما أضاف إيريك بليدسو 31 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، كان كوبي وايت الأكثر تسجيلا في صفوف بولز برصيد 26 نقطة وأضاف زميله زاك لافين 25 نقطة.. وتراجع بولز إلى المركز 12 في الشرق بعدما تلقى الهزيمة الثامنة في 12 مباراة.

من جانبه، فشل لوس أنجلوس كليبرز في الفوز بجميع مبارياته الثلاث التي غاب عنها كواي ليونارد، بعدما سقط 127-132 أمام نيو أورليانز بليكانز، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وغاب ليونارد، المنتقل إلى كليبرز هذا الموسم قادما من تورونتو رابتورز حامل اللقب، للمرة الثالثة في 12 مباراة هذا الموسم بداعي التعامل مع إصابة.. وخسر كليبرز كل هذه المباريات بالإضافة إلى مباراتين في وجود ليونارد.

ولم تساهم مشاركة بول جورج لأول مرة مع كليبرز هذا الموسم منذ انتقاله قادما من أوكلاهوما سيتي ثاندر، في تفادي فريقه الهزيمة على الرغم من تسجيله 33 نقطة.وتقدم بليكانز بفارق 14 نقطة في منتصف الربع الثاني، وأنهى الشوط الأول متقدما 72-59.. وانتفض كليبرز في الربع الثالث ليخطف التقدم 97-96.

وظلت النتيجة متكافئة إلى أن سجل بليكانز 10 نقاط مقابل نقطة واحدة لضيفه، ليفرض سيطرته ويحقق فوزه الثالث في 11 مباراة هذا الموسم.. ويحتل بليكانز، الذي ما زال لاعبه زيون وليامسون غائبا عن صفوفه بسبب الإصابة، المركز 14 في القسم الغربي.

وتراجع كليبرز إلى المركز السابع في الغرب، بعدما تلقى الهزيمة الثانية على التوالي والخامسة في 12 مباراة.وتصدر جرو هوليداي قائمة مسجلي بليكانز برصيد 36 نقطة، فيما أضاف البديل فرانك جاكسون 23 نقطة.. واستحوذ بول على 9 كرات مرتدة بالإضافة إلى 33 نقطة، فيما سجل زميله لو وليامز 30 نقطة.

إلى ذلك، عاد ميامي هيت بفوز بسهل من ملعب كليفلاند كافاليرز، فجر أول أمس، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعدما تغلب عليه بنتيجة (108-97).. ولم يواجه هيت أي مشاكل أمام صاحب الأرض وخرج متقدما 68-44 في الشوط الأول.وارتفع الفارق إلى 27 نقطة في بداية الربع الثالث لكن كافاليرز قلص النتيجة إلى 94-74.

واكتفى هيت بتسجيل 14 نقطة في الربع الأخير لكنه ضمن فوزه الثامن هذا الموسم ليتقدم إلى المركز الثاني في القسم الشرقي إذ خسر 3 مرات فقط في 11 مباراة.. وتراجع كافاليرز إلى المركز الـ11 في القسم ذاته بعدما تلقى الهزيمة الثانية على التوالي والسابعة في 11 مباراة.

وتصدر كندريك نان قائمة مسجلي هيت برصيد 23 نقطة وتبعه بام أدبايو وتايلر هيرو ولكل منهما 16 نقطة، بينما اكتفى جيمي باتلر بتسجيل 14 نقطة مع الفريق الضيف.. وكان كيفن لاف الأكثر تسجيلا في صفوف كافاليرز برصيد 21 نقطة كما استحوذ على 10 كرات مرتدة.

وفي مباراة اخرى، واصل بوسطن سيلتيكس انتصاراته، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بعد تغلبه 140-133 على ضيفه واشنطن ويزاردز، الليلة الماضية.وخسر سيلتيكس أول مباراة في الموسم أمام فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز.. ومنذ ذلك الحين انتصر في تسع مباريات متتالية، ليملك أفضل سجل بين فرق البطولة.. ويتصدر سيلتيكس القسم الشرقي بفارق انتصارين عن ميامي هيت، صاحب المركز الثاني.

وجاء الشوط الأول متكافئا، إذ انتهى لصالح صاحب الأرض بفارق نقطتين 68-66.. وبرغم تقدم ويزاردز في بداية الربع الثالث، بفضل رمية ثلاثية من إيسايا توماس، فرض سيلتيكس هيمنته وسجل 17 نقطة مقابل ست لضيفه، ليتقدم 85-75.. وقلص ويزاردز الفارق إلى 102-96 بنهاية الربع الثالث.. واستعاد سيلتيكس سيطرته ليتقدم 112-99، بعد نحو دقيقتين من بداية الربع الأخير، ثم زاد الفارق إلى 16 نقطة.