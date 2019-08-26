مجلس بغداد: تأهيل مداخل العاصمة ضمن أولوية خطة 2019

بغداد – الصباح الجديد:

اكد عضو مجلس محافظة بغداد حسون الربيعي ان خطة محافظة بغداد لعام 2019 وضعت ضمن اولوياتها تأهيل مداخل العاصمة واكساء الطرق لمناطق الاقضية والنواحي، لافتاً الى ان الخطة تضمنت رفع الانقاض والمخلفات عن مداخل بغداد.

وقال الربيعي في تصريح امس الاثنين، ان “خطة عام 2019 وعلى الرغم من اجراء بعض التغييرات عليها، الا انها اصبحت مرضية لجميع طموحات مجلس المحافظة وتم رفعها الى وزارة التخطيط”، مبينا أن “الخطة تضمنت تأهيل واكساء جميع الطرق في الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة، اضافة الى انها ستكون شاملة لتأهيل جميع المداخل الرئيسة للعاصمة”.

واوضح ان “ملف النظافة تم احالته عن طريق المناقصة الى شركة محلية لتقوم بدورها بعملها في داخل الحدود البلدية لبغداد وخارجها، حيث ان المحافظ فلاح الجزائري كلف اعضاء مجلس المحافظة المعنيين بالشأن الخدمي بمراقبة عمل تلك الشركة وتقديم تقارير بشأن نجاح عملها من عدمه”.

واكد الربيعي، أن “المحافظة اوعزت بوضع حاويات مترية في مختلف مناطق العاصمة وطرقها، اضافة الى رفع المخلفات والانقاض في مداخل العاصمة والمناطق المفتوحة”.