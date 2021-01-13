مركز دبي المالي العالمي يطلق أول منصة مجانية ومعتمدة في العالم

للتدريب على مبادئ الإستثمار المستدام والمسؤول

الصباح الجديد ـ وكالات:

أعلنت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي عن تعاونها مع أكاديمية كاندريام المعنية بالتوعية حول الإستثمار المستدام والمسؤول. وتأتي هذه الشراكة تعزيزاً لجهود دبي في تعزيز مكانتها بصفتها المدينة المالية الأكثر إستدامة في المنطقة، ومواصلة تطوير مهارات رأس المال البشري اللازمة من أجل المستقبل.

وتمهّد هذه الشراكة لإطلاق أول منصة مجانية ومعتمدة في العالم للتدريب على مبادئ الإستثمار المستدام والمسؤول. وتواكب الشراكة بين الجانبين رؤية الإمارات 2021 الرامية لبناء إقتصاد المعرفة التنافسي عبر تطوير القدرات المحلية والإستثمار في التعليم.

وتأسست أكاديمية كاندريام عام 2017 بهدف زيادة الوعي والتثقيف بأصول ومبادئ الإستثمار المسؤول من خلال منصة رقمية مبتكرة تقدم محتوى قابل للتنفيذ، وتضم 5,550 عضواً من 30 دولة حول العالم وهي مفتوحة ومجانية للجميع.

وتنفرد الأكاديمية بمكانة رائدة عالمياً في مجال الإستثمار المستدام مع دمج عوامل البيئة والمجتمع والحوكمة في جميع عمليات الإستثمار وإدارة أكثر من 50 مليار دولار في صناديق البيئة والمجتمع والحوكمة الخالصة وإدارة التفويض. وتعتبر أكاديمية كاندريام التابعة لـ»نيويورك لايف إنفستمنت»، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في العالم.

ويتألف البرنامج من ثمانية مساقات دراسية معتمدة من دائرة الشؤون القانونية بدبي. ويساهم التعاون بين الجانبين في تعزيز وصول الأكاديمية إلى مجتمع مركز دبي المالي العالمي، بما يضمن لإدارتها إكتساب فهم أعمق حول طرق التمويل وسط عالم أكثر إستدامة.

وقالت علياء الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، ورئيس أكاديمية مركز دبي المالي العالمي: «يلعب مركز دبي المالي العالمي دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دبي بصفتها المدينة المالية الأكثر إستدامة في المنطقة، وتطبيق رؤيتها في رسم ملامح جديدة لمستقبل القطاع المالي. ويساعد تعاوننا مع أكاديمية كاندريام في تحقيق هذه الأهداف الطموحة، وتزويد الجيل الجديد من المواهب بالمهارات اللازمة لقيادة التحول في القطاع المالي.»

وأضافت الزرعوني: «نتطلع إلى التعاون مع أكاديمية كاندريام ودعم المواهب المحلية ودفع عجلة الإقتصاد المعرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة.»

بدوره، قال دايفيد سيزوبرينا، رئيستطويرعوامل البيئة والمجتمع والحوكمة في أكاديميةكاندريام: «يشهد العالم تحولات متسارعة على صعيد البيئة والمجتمع والإقتصاد، الأمر الذي يظهر الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى حلول تساهم في تسريع التغيير المستدام. ويلعب المستثمرون والقطاع المالي بشكل أوسع دوراً محورياً في توفير رأس المال بشكل مختلف لتطوير الإقتصاد المستدام والمسؤول، لذا يسعدنا التعاون مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، ونتطلع إلى مشاركة خبرتنا في مجال الإستثمار المسؤول مع كافة الشركات في مجتمـع المركز المالي.»