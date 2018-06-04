الملف الأمني

اعتقال 8 مطلوبين متهمين بالإرهاب في ديالى * مفارز الكلاب البوليسية تقوم بمسح أمني لمناطق النجف

ضبط مواد متفجرة في عدد من مناطق الأنبار * ضبط أكثر من 400 حاوية مملوءة بمواد متفجرة في أيمن الموصل

بغداد – اعتقال مطلوب

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية أمس الاثنين اعتقال مطلوب قام بخطف وقتل أحد المواطنين جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن ان “مفارز مكافحة الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على مطلوب قام بخطف وقتل احد المواطنين” ، مضيفا ان “عملية القبض جاءت بعد متابعة مستمرة لتحركاته ونصب كمين محكم له جنوب العاصمة بغداد”، وقد اتخذت الاجراءات القانونية بحقه اصوليا”.

الموصل ـ ضبط متفجرات

أعلنت وزارة الداخلية، ضبط أكثر من 400 حاوية مملوءة بمواد متفجرة في ايمن الموصل.

وقال الناطق باسم الداخلية سعد معن إن “فوج طوارئ الشرطة الثاني التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً‏ على معلومات دقيقة يتمكن من العثور على كدس يحتوي على اكثر من (( 400 )) حاوية مملوءة بمواد متفجرة سريعة الاشتعال في منطقة حي التنك في الجانب الأيمن لمدينة الموصل”.

ديالى – ممارسات امنية

اكد مصدر امني في مديرية شرطة محافظة ديالى امس الاثنين مواصلة الممارسات الامنية الخاصة في تنفيذ الاوامر القضائية وحسب توجيهات مدير الشرطة اللواء فيصل كاظم العبادي تمكنت خلالها من اعتقال 8 مطلوبين متهمين بالارهاب .

واضاف المصدر ان دوريات ومفارز من قسمي مكافحة الاجرام وبهرز تمكنت من القاء القبض على ثمانية مطلوبين على وفق المادة 4 ارهاب في عدة مناطق من المحافظة.

النجف – مسح امني

أعلن مصدر امني في مديرية شرطة محافظة النجف امس الاثنين، مباشرة مفارز K9 الكلاب البوليسية بإجراء مسح أمني لمناطق المحافظة وذلك لتأمين زيارة استشهاد امير المؤمنين علي (ع).

وقال المصدر إن “مفارز التعزيز k9 من قبل المحافظات الجنوبية والوسطى فضلا عن مفارز K9 الخاصة بالنجف الاشرف باشرت بتأمين زيارة استشهاد امير المؤمنين علي ، مضيفا ان ” المفارز تقوم بمسح أمني في لجميع المناطق وعدد من الساحات والاحياء من أجل تأمين المناطق التي يتواجد فيها الزوار”.

صلاح الدين – مؤتمر امني

اكد مصدر امني في شرطة صلاح الدين والمنشآت امس الاثنين ان مؤتمرا امنيا عقد برئاسة مديرها اللواء الحقوقي قنديل خليل محمد بحضور جميع مدراء الاقسام والأفواج في تكريت.

وناقش المؤتمر موضوع الارهابيين وكيفية التعامل مع اساليبهم كونهم يبحثون عن موطئ قدم في المدينة وأهمية تعزيز الجهود وخاصة في السيطرات واعتماد المهنية والتأكيد على مداخل ومخارج المدينة ومتابعة العوائل النازحة من غير المحافظة ، فضلا عن تدقيق ملفات العوائل ضمن القواطع وتفعيل دور المختارين والاستفادة من الكاميرات الموجودة في المحلات .

الانبار – ضبط متفجرات

كشف الناطق باسم مركز الاعلام الامني امس الاثنين العثور على مواد متفجرة في في عدد من مناطق محافظة الانبار.

وذكر الناطق العميد يحيى رسول، ان “قوة من قيادة عمليات شرق الانبار، عثرت على عبوتين ناسفتين على شكل جلكان سعة 20 لتر مملؤمين بمادة نترات الامونيا، وعلى 3 أوعية بلاستيكية مملوءة أيضا بالمادة ذاتها سعة 10 لتر وصاعق هاون عيار 82 ملم، لافتا الى القوة قامت بمعالجتها” اضافة الى انها طهرت طريق بطول 800 متر خلال تفتيش منطقة الهيتاوين”.

الديوانية – اعتقال مطلوبين

اعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية امس الاثنين، القاء القبض على 13 مطلوبا بينهم متهمين بالتزوير خلال عمليات امنية شملت مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال قائد شرطة المحافظة اللواء فرقد زغير مجهول، “خلال الـ24 ساعة الماضية، نفذت قوات الشرطة عمليات دهم وتفتيش شملت مناطق متفرقة من المحافظة, اسفرت عن إلقاء القبض على 13 متهما بارتكاب جرائم جنائية ومخالفات قانونية متنوعة صادره بحقهم مذكرات قبض من السلطة القضائية” ، مضيفا ان العمليات جرت بناءً على ورود معلومات.

ذي قار – نزاع عشائري

افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة ذي قار امس الاثنين ان مفارز امنية القت القبض على اربعة متهمين اشتركوا بنزاع عشائري وضبطت اسلحة واعتدة بحوزتهم .

واشار المصدر الى ان النزاع العشائري وقع بين عشيرتين بمنطقة حي الزهور (المعدان) بقضاء الشطرة ، شنت على اثرها القوات الامنية عملية تفتيش وملاحقة المتورطين بالنزاع.