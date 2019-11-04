وزير الخارجيّة يتسلم أوراق اعتماد السفير القبرصيّ غير المُقيم أندرياس كوزبوس

بغداد – الصباح الجديد

تسلم وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، اليوم الاثنين، يتسلـَّم نسخة من أوراق اعتماد السفير القبرصيّ غير المُقيم أندرياس كوزبوس.وذكرت الخارجية في بيان تلقت “الغد برس”، ان “الحكيم تسلـَّم نسخة من أوراق اعتماد السفير غير المُقيم لقبرص أندرياس كوزبوس، وبحث الجانبان سُبُل تعزيز العلاقات بين البلدين، والتطوُّرات السياسيّة على الساحتين الإقليميّة، والدوليّة”.

واضاف البيان ان “الحكيم دعا إلى “رفع التمثيل الدبلوماسيِّ بين البلدين، مُؤكـِّداً سعي العراق إلى إقامة أفضل العلاقات، والانفتاح على دول العالم كافة، مُشدِّداً على ضرورة التعاون بين البلدين لتحقيق المصالح المُشترَكة، ودرء المخاطر المُشترَكة”.

وشدد على أهمّية الارتقاء بآفاق التعاون الثنائيّ في المجالات كافة، مُشيراً إلى أنَّ أبواب الاستثمار في العراق مفتوحة أمام الشركات القبرصيّة للعمل، ودعم القطاع الاقتصاديِّ.

هذا وقد حضر اللقاء وكيل الوزارة الأقدم، ورئيس دائرة أوروبا