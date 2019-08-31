موهبة بسماية تقيم ماراثون السلام الأول

إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:

برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض اقامت دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات/مديرية رعاية الموهبة الرياضية في بسماية وبالتعاون مع قسم الموهبة الرياضية في الزعفرانية مارثون بسماية الاول ، تحت شعار ( نركض من اجل السلام ورفع الحظر الكلي عن ملاعبنا )، وبمشاركه اكثر من ٢٠٠ متسابق ومتسابقة من مختلف الاعمار لأجل تفعيل الحركة الرياضية في مدينة بسماية، وقد احرز المركز الاول اناث العداءة آية اكرم والمركز الثاني فاطمة وحيد وثالثا زهراء حيدر، فيما احرز المركز الاول يوسف صالح وثانيا احمد داوود وجاء ثالثا حيدر صبري ، كما حقق المركز الاول لمتحدي الإعاقة الرياضي محمد صباح.

وعلى ملعب مديرية موهبة بسماية ، التقى فريق كرة القدم بمديرية رعاية الموهبة الرياضية الرصافة/ الزعفرانية ، فريق اكاديمية الكابتن غانم عريبي لكرة القدم في المدينة، وقد حقق مواهب الزعفرانية الفوز في المباراة بركلات الجزاء الترجيحية، واعقب ذلك حفل جماهيري لتوزيع الجوائز شارك فيه عدد من اهالي بسماية، مدير قسم الموهبة الرياضية هناك سولاف حسن تقدم خلال الحفل بالشكر والعرفان لقواتنا الامنية والقوات الساندة لها ولأهالي مدينه بسماية وملاكات مديريته على جهودهم المبذولة من اجل انجاح هذا الكرنفال الرياضي.