سيدات الإسكان يتوجن بلقب بطولة اندية بغداد بالسلة

اقامتها وزارة الشباب والرياضة

بغداد ـ سمير خليل:

برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض طالب وبمشاركة ستة اندية اقام قسم الرياضة النسوية بالوزارة بطولة اندية بغداد لكرة السلة سيدات على قاعة المرأة العراقية داخل المدينة الشبابية ببغداد ،البطولة التي استمرت اربعة ايام شاركت بها اندية بلادي والإسكان وفتاة ديالى والخالص والمدرسة التخصصية بكرة السلة للنساء بالاضافة لفريق تربية الرصافة الثانية وقسمت هذه الفرق الى مجموعتين لعبت بطريقة الدوري لمرحلة واحدة ترشح اثرها فريقي الاسكان والمدرسة التخصصية الى المباراة النهائية والتي انتهت نتيجتها لصالح سيدات الإسكان (47-12) وجاءت اشواط المباراة الاربعة لصالح الاسكان على التوالي 12-5 و12- 3و 13 -4 و9 – صفر، فيما احرز فريق تربية الرصافة الاولى المركز الثالث بعد تغلبه على نظيره بلادي الذي جاء بالمركز الرابع ،كما ادار مباريات البطولة خمسة حكام من الاتحاد العراقي لكرة السلة .

«الصباح الجديد « حضرت النهائي والتقت اولا بالسيدة ازهار عبد الشريف مديرة قسم الرياضة النسوية في وزارة الشباب وكالة لتتحدث عن البطولة فقالت :ليست المرة الاولى التي تقام فيها هذه البطولات لكنها تقام في اوقات متباعدة بسبب الظرف المادي، وبتوجيه السيد وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بالرياضة النسوية ودعمها وتطويرها حسب قانون الوزارة رقم 25 لسنو 2011 اقمنا هذه البطولة بعد تهيئة هذه القاعة الخاصة بالرياضات النسوية وهي تاتي بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العراقي لكرة السلة» وتضيف وزارتنا داعمة للاندية وكذلك للرياضة النسوية لذلك هيأت الوزارة للاندية المشاركة في هذه البطولة الارضية اللازمة من تجهيزات وهدايا ومكافأت وستتبعها ان شاء الله بطولات اخرى منها بطولة جامعية نسوية وبطولة لكرة اليد للنساء في كركوك خلال الشهر المقبل واخرى للطائرة خلال شهر تشرين الاول وبطولات للتنس الارضي والطاولة وبطولة لمدارس المدن المحررة وبطولة للالعاب التراثية خاصة بالنساء ايضا».

الكابتن الدؤوب زياد ابراهيم مدرب الفريق البطل نادي الإسكان تحدث قائلا:ترشحنا للمباراة النهائية بعد الفوز على فرق المدرسة التخصصية وديالى والخالص وبلادي ،اشرف على فريقين في البطولة هما الاسكان والرصافة الثانية الذي احرز المركز الثالث ،بالنسبة للاسكان فانا اشرف عليه منذ ثلاث سنوات ونحن بصدد اعداده للدوري الممتاز الذي سيقام في مدينة دهوك ،عملت على عزل البنات في الفريقين من اعمار 2003 فما فوق لفريق الرصافة الثانية ومن 2002 فما دون لفريق الاسكان الذي يلعب في الدوري الممتاز باعمار مفتوحة ،هناك تطور كبيربمستوى اللاعبات رغم اننا نعاني من انعدام الدعم تماما وللامانة فلا يوجد اي دعم لامن وزارة التربية ولامن نادي الاسكان ،فالفريق يلعب باسم الاسكان منذ سنتين ولم يوفر النادي حتى قمصان للفريق ،مايساعدنا على الاستمرارهو اندفاع العوائل واولياء الامور «.

اما الكابتن عقيل محمود شهاب مدرب الفريق الوصيف المدرسة التخصصية بكرة السلة فقال:هناك تفاوت في اعمار لاعبات الفريقين وهذا اثر على ذهاب الفوز لفريق الاسكان ،لاعبات فريقنا صغيرات السن باعمار 2003 و2004 و2005 و2006 وحتى 2007 لاننا نؤمن بان الاعتماد على لاعبات جاهزات لايخدم اللعبة ولايخدم تطورها ومع ذلك استطعنا الوصول الى المباراة النهائية وهذا انجاز كبير، بنينا هذا الفريق بالتعاون مع اتحاد السلة الذي وجد في لاعباتنا مقومات انضمامهن للمدرسة التخصصية وهن من طالبات مدارس الكرخ الاولى «،ويضيف الفريق يتميز بدعم كبير من النشاط الرياضي لتربية الكرخ الاولى متمثلا بمديره الدكتور علاء جابر الذي لم يبخل جهدا في توفير تجهيزات الفريق وتخصيص قاعة للتدريب والاعداد بالاضافة لسيارة نقل خاصة بالفريق وهو يستحق كل الشكر لجهوده في تطور اللعبة والرياضة عموما في مدارسنا ، في طريقنا الى المباراة النهائية فزنا على فرق الخالص وديالى والرصافة الثانية مرتين وخسرنا مباراة واحدة امام الاسكان».

آخر المتحدثين كانت لاعبة الإسكان ريهام فراس قاسم لاعبة المنتخب الوطني لكرة السلة للنساء ايضا وهي تلعب لنادي الاسكان منذ سنوات لكنها انقطعت وعادت مرة اخرى وتضيف «منذ بدايتي وانا مع الكابتن زياد ابراهيم ورغم انني اختصاصية تجميل لكنني احب كرة السلة لانها لعبة جماعية وتعاونية تعتمد على الذكاء ،هذه البطولة نعتبرها كمعسكر اعداد لمشاركتنا في بطولة الدوري الممتاز الذي سيقام في دهوك ونحن متفائلين لاننا نتطور بشكمل علمي وسنقدم مستوى جيد في البطولة ان شاء الله».