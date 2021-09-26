اليونسكو تنجز تصميم نموذج مماثل لأحد الشناشيل القديمة ونصبه في بناية قصر الثقافة

في اطار حملة تأهيل عدد من الدور التراثية في البصرة

البصرة ـ سعدي السند:

نجح عدد من الشباب المتدربين في مركز التدريب المهني في البصرة التابع لوزارة العمل الشؤون الأجتماعية بتصميم نموذج مماثل لأحدى الشناشيل القديمة المتهالكة في بناية قصر الثقافة في البصرة (قصر السيخ خزعل الكعبي ) ووضعها في مكانها في واجهة القصر كخطوة أولى في اطار حملة اعادة صيانة وتأهيل عدد من الدور التراثية في البصرة وتحديدا في شارع الشناشيل بمنطقة نظران و التي تنفذها منظمة اليونسكو وبدعم من الأتحاد الأوربي وأشراف من وزارة الثقافة والسياحة والآثار و الحكومة المحلية في البصرة .

سيتم التعامل مع كل القطع القديمة والمتهالكة بحرفية تامة

وعن هذه الخطوة قال عبدالحق المظفر مدير قصر الثقافة في البصرة : ان الشباب المتدربين في مركز التدريب المهني في البصرة والذين يزيد عددهم عن 250 شابا قد أدخلتهم منظمة اليونسكو في دورات تخدم التخصصات التي تحتاجها في اطار حملة صيانة وتأهيل الدور التراثية المشمولة بالحملة في شارع الشناشيل في منطقة نظران كفرص عمل لهم في هذا المشروع ومنها اختصاص النجارة ليكونوا مؤهلين للعمل فيه وامكانية اشتغالهم في مشاريع أخرى طويلة الامد تدرّ عليهم بدخل اقتصادي مميز وتتواصل في هذه الأيام عملية تطوير مهاراتهم بأشراف كادر المركز وفريق فني بأشراف السيد جلال يعقوب يوسف وبعد هذه الخطوة الموفقة في صناعة النموذج لقطعة الشناشيل سيتم التعامل مع كل القطع القديمة والمتهالكة في بناية قصر الثقافة .

حملة التأهيل تسير بشكل دقيق ومدروس

من جهته قال المهندس قصي قصي الشمخاوي مدير فرع منظمة اليونسكو في البصرة : ان الأعمال الخاصة بصيانة وتأهيل الدور التراثية التي تم شمولها بالحملة بدأت تسير بشكل دقيق ومدروس بعد الأجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة الخاصة بمشروع الترميم والـتأهيل والذي عقد في رحاب قاعة قصر الثقافة في البصرة بتاريخ 23 اب 2021 والذي أداره السيد جنيد سوروش مدير قسم الثقافة في منظمة اليونسكو فرع العراق وبحضور السيد عرب الجزائري معاون محافظ البصرة وعدد من السادة مدراء وممثلي الدوائر ذات العلاقة في البصرة .

الحكومة المحلية في البصرة داعمة للحملة وبشكل كبير جدا

وأشار المهندس الشمخاوي الى أن انجازات واضحة قد تحققت في التخطيط والتقييم لثلاثة مشاريع للمباشرة بالعمل في تأهيلها وهي قصر الثقافة في البصرة واتحاد الادباء والكتاب في البصرة وجمعية الفنانين التشكليين في البصرة حيث نتعامل الان مع جدوال الكميات لغرض اكمال عملية اعلانها بعد اكمال كل ماهو مطلوب من المواصفات الفنية وكل الامور تسير بالشكل المطلوب ونقول ايضا ان الحكومة المحلية في البصرة داعمة وبشكل كبير جدا لكل تفاصيل عمل اليونسكو لتأهيل البيوت التراثية بعد ان اتعبتها تراكمات عشرات السنين التي مرت على بنائها واظهار معالمها الحضارية وبالتأكيد سينشط الجانب الاقتصادي فيها وستشتغل الأيادي العاملة وبأعداد كبيرة وان الشغل الشاغل لليونسكو الان هو اعداد كل التفاصيل المتعلقة بالعمل على وفق اهداف منظمة اليونسكو لتكون منطقة مميزة جدا بعد تأهيلها ولدينا قناة نهر العشار الذي يمر بالقرب من هذه الدور وعلى هذا النهر عدد من الجسور القديمة وتمت المباشرة بتنظيف قناة النهر وكل الامور الاخرى من اعمال التصاميم والتقييمات الاخرى تتم من قبل اليونسكو بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والكل في حالة تعاون معنا وساندون لنا في هذه المهمة الكبيرة .

الأجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة الخاصة

وكان قصر الثقافة في البصرة التابع لدائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة قد احتضن في 24 اب 2021 الأجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة الخاصة

بمشروع ترميم و تأهيل مجموعة من بيوت البصرة التراثية في شارع الشناشيل وتأهيل جزء من قناة نهر العشار الذي يمر من أمام هذه البيوت بالتعاون مع منظمة اليونسكو وبتمويل من الأتحاد الأوربي وكانت الفقرة الأولى من الأجتماع قد بدأت بزيارة موقع العمل لتنظيف واعادة تأهيل مقطع من النهر الذي يمر من أمام البيوت التراثية وقد اطلع المعنيون على أعمال تنظيف النهر التي تقوم بها الحفارات الأختصاصية وقدم المعنيون شرحا لهذا الموضوع الذي يتضمن عمليات الحفر والتنظيف لمسافة تصل الى مايقارب 740 مترا من هذا النهر .

تشغيل الايدي العاملة في هذا المشروع

وقد اوضح السيد جنيد سوروش مدير قسم الثقافة في منظمة اليونسكو فرع العراق ان انطلاق الاعمال في عملية اعمار البيوت التراثية التي تم تحديدها مع مقطع من نهر العشار المار في منطقة البصرة القديمة سيتم فيها توفير فرص عمل واسعة وتشغيل الايدي العاملة في هذا المشروع وتم ادخال عدد من الشباب في دورات تخصصية في مركز التدريب المهني التابع لوزارة العمل والشؤون الأجتماعية في البصرة لتأهيلهم في عدد من التخصصات ومنها النجارة وتطوير مهاراتهم والذي يحقق لهم موردا ماليا من خلال وامكانية اشتغالهم في مشاريع جديدة طويلة الامد تدرّ عليهم بدخل اقتصادي.