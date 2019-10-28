“الميكانيكية” تعلن الشروع بالمرحلة الثانية لانتاج الاسلاك النحاسية

“الزوراء تبحث تنفيذ منظومات الطاقة الشمسية في كركوك

بغداد _ الصباح الجديد :

شرعت الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن بالمرحلة الثانية من إنتاج أسلاك النحاس قطر ٨ ملم.

وأفاد مدير عام الشركة المهندس أكرم شاكر عبد الفتاح ان مصانع الشهيد النحاسية وبتضافر جهود العاملين فيها تمكنت من إنتاج أكثر من (٥٠ ) طنا من ألواح الكاثود المادة الأساسية في صناعة الأسلاك النحاسية مع إستمرار عملية الصب في مصنع السباكة وتهيئة المواد الأولية المطلوبة لانتاج الكميات الكافية من الواح الانود والكاثود بعد استخراجها من أحواض الترسيب وذلك لانتاج الكميات الجديدة من الأسلاك النحاسية وحسب الخطة الإنتاجية المعدة للعام الحالي ، مشيرا الى نجاح المرحلة الأولى بعد انتاج اكثر من (250) طنا من الأسلاك النحاسية وتسويق (١٠٠) طن منها الى شركة أور العامة.

من جانبها بحثت شركة الزوراء العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن التعاون المشترك مع محافظة كركوك.

وقال مصدر مخول في الشركة ان وفدا فنيا من محافظة كركوك قام بزيارة الى شركة الزوراء العامة للبحث في امكانية تلبية حاجة المحافظة من منظومات انتاج الطاقة الكهربائية باستعمال الخلايا الشمسية ومنظومات تشغيل المضخات الاروائية باستعمال الخلايا الشمسية والسخانات الشمسية ، لافتا الى ان المسؤولين في الشركة قدموا شرحا مفصلا عن الامكانيات المتاحة والمشاريع التي تم تنفيذها في المجالات المذكورة ، مشيرا الى ان وفد المحافظة قام ايضا بزيارة الى موقعي التحدي والمنصور التابعين للشركة لغرض التباحث حول امكانية التعاون لتنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة وفتح آفاق للعمل المستقبلي بين الجانبين.

في سياق اخر اشار المصدر الى ان الشركة باشرت بالعمل في مشروع المحطة الشمسية سعة (1) ميكا واط بمقر وزارة الكهرباء حيث تم ربط الخلايا الشمسية ضمن منطقة العمل وفحص المجاميع المربوطة مع بعضها والاتفاق مع دائرة المهندس المقيم على العمل بثلاث فرق عمل مشتركة تضم كلا من فريق الميكانيك والكهرباء وفريق الفحص ، مؤكدا حرص الشركة على انجاز الاعمال المكلفة بها بالمواعيد والمواصفات المطلوبة.