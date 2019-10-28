وزير النفط يطلع على تشغيل الوحدات الانتاجية في مصافي الدورة

بغداد _ الصباح الجديد :

زار نائب رئيس الوزاء لشؤون الطاقه وزير النفط ثامر عباس غضبان شركة مصافي الوسط ( مصفى الدورة) وكان بأستقبالة مدير عام الشركة المهندس زيد كاظم شريف والملاك القيادي .

وعقد الوزير اجتماعا مع المسؤولين في شركة مصافي الوسط بهدف الاطمئنان على تشغيل الوحدات الإنتاجية وتوفير المشتقات النفطية الأساسية للمواطن والأسواق المحلية وامكانية حل المشكلات التي قد تعترض سير العمل .

واعرب الوزير عن سروره وسعادته لحسن اداء العاملين ، كما تفقد بعد ذلك بعض الوحدات الإنتاجية واشاد بدور العاملين في إنجاز المهمات الكبيرة المناطة بهم في هذه الشركة العريقة.