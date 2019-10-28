  • الإثنين , 28 أكتوبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • شؤون عراقية
  • وزير النفط يطلع على تشغيل الوحدات الانتاجية في مصافي الدورة

وزير النفط يطلع على تشغيل الوحدات الانتاجية في مصافي الدورة

شؤون عراقية
0 تعليق
7 views

بغداد _ الصباح الجديد :
زار نائب رئيس الوزاء لشؤون الطاقه وزير النفط ثامر عباس غضبان شركة مصافي الوسط ( مصفى الدورة) وكان بأستقبالة مدير عام الشركة المهندس زيد كاظم شريف والملاك القيادي .
وعقد الوزير اجتماعا مع المسؤولين في شركة مصافي الوسط بهدف الاطمئنان على تشغيل الوحدات الإنتاجية وتوفير المشتقات النفطية الأساسية للمواطن والأسواق المحلية وامكانية حل المشكلات التي قد تعترض سير العمل .
واعرب الوزير عن سروره وسعادته لحسن اداء العاملين ، كما تفقد بعد ذلك بعض الوحدات الإنتاجية واشاد بدور العاملين في إنجاز المهمات الكبيرة المناطة بهم في هذه الشركة العريقة.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة