إعادة العمل بنظام الجامعة المنتجة والجراحة المنظارية وتأثيرات المضافات الغذائية

الصباح الجديد تواصل تغطيتها لأنشطة كليات جامعة البصرة ومراكزها العلمية

البصرة _ سعدي السند :

يواصل مكتب الصباح الجديد في البصرة زياراته الى كليات جامعة البصرة ومراكزها العلمية لتسليط الضوء على فعالياتها في شتى المجالات التخصصية المجتمعية .

إعادة العمل بنظام الجامعة المنتجة

فقد زار رئيس الجامعة الدكتور سعد شاهين حمادي معمل انتاج الكاشي المقرنص في الجامعة.

وبين حمادي ان الجامعة تسعى لإعادة العمل بنظام الجامعة المنتجة ومنها افتتاح معمل انتاج الكاشي المقرنص التابع لمركز ابحاث البوليمر في الجامعة.

وتابع حمادي ان المعمل سينتج نوعيات جديدة من الكاشي المقرنص ذات مواصفات عالية وسيتم تجهيز الجامعة كمرحلة أولى من الانتاج ونسعى لمنافسة الاسواق المحلية لتسويق هذا المنتج.

واضاف رئيس الجامعة سيتم العمل على توسيع المعمل لانتاج مواد اخرى وخلق فرص عمل للعاطلين عن العمل وخصوصا شريحة ذوي الشهداء.

التشارك المعرفي عند الموارد البشرية

ونظمت كلية الآداب حلقة نقاشية حول التشارك المعرفي عند الموارد البشرية في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة وعلاقته بالاداء بمشاركة باحثين ومختصين من قسم المعلومات والمكتبات.

وتهدف الحلقة النقاشية التي قدمها الدكتور سلمان جودي داوّد الى التعرف على واقع ممارسة التشارك المعرفي عند الموارد البشرية في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة فضلا عن التعرف على واقع سياستها الادارية والوسائل المستعملة من قبل الموارد البشرية وتبيان العقبات والكشف عن طبيعة علاقات الارتباط بين خصائص الموارد البشرية وممارستهم للتشارك المعرفي.

وتوصلت الحلقة الى ان الموارد البشرية في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة تمارس التشارك المعرفي بدرجة جيدة وتعد الاجتماعات واللقاءات في اثناء العمل واستعمال الشبكة الداخلية في المكتبة من ابرز الوسائل المستعملة في عملية التشارك المعرفي فضلا عن ارتباط خصائص الموارد البشرية مجتمعة بالتشارك المعرفي على وفق علاقة معنوية ذات دلالة احصائية مع وجود علاقة ارتباط معنوية قوية بين سياسة الادارة نحو التشارك المعرفي وممارسة الموارد البشرية للتشارك المعرفي.

استعمال الجراحة المنظارية في الطب البيطري

ناقشت حلقة نقاشية في كلية الطب البيطري (استعمال الجراحة المنظارية في الطب البيطري)

وبينت الباحثة شهد سالم عبد الحسين خلال الحلقة انشاء قاعدة متكاملة وشاملة لجمع المعلومات التي تخص استعمال الجراحة المنظارية وكذلك التطرق الى تأريخ وبدايات هذه الجراحة والادوات المستعملة والتوصل الى احصائية خاصة عن مستعملي هذه التقنية في العراق.

وهدفت الحلقة النقاشية الحث على استعمال الجراحة المنظارية في الطب البيطري والعمل على تطويرها والتركيز على اهمية هذه التقنية الحديثة والبديلة عن الجراحة التقليدية.

واوصت الحلقة على تبادل المعلومات وكسب الخبرات وعمل ورش خاصة للتدريب على هذه التقنية مع الجامعات العراقية .

التلقيح الموجه لملكات نحل العسل

من جانبها نظمت كلية الزراعة حلقة نقاشية حول التلقيح الموجه لملكات نحل العسل او ما يسمى بتقنية هورنر واستثمارها في تحسين السلوك الصحي لنحل العسل.

وهدفت الحلقة النقاشية التي قدمها المدرس المساعد امجد عباس فاضل الى التعرف على تقنية هورنر التي تعد من احسن طرق تحسين السلالات وجعلها مقاومة للامراض فضلا عن تحسين صفة السلوك الصحي من خلال تربية ملكات النحل وتلقيحها من خلايا ذات صفات قياسية.

وتضمنت الحلقة النقاشية دور تقنية هورنر التي تعتمد على تغير الساعة البيولوجية لكل من الملكة والذكر عبر توفير الظلام الدامس خلال فترة معينة واشعارهم بان النهار ثلاث او اربع ساعات ووقت الليل طويل ٢١-٢٢ ساعة وعليها القيام بالتلقيح خلال هذه الفترة القصيرة، ولتطبيق هذه التقنية يجب تحديد وقت عودة الذكور من اماكن تجمعها الطبيعية بعدها تُطلق ذكور منتخبة وملكات منتخبة وذات صفات قياسية لكي نضمن ان هذه الذكور هي فقط من لقح الملكات المنتخبة والتي تحمل صفة السلوك الصحي والذي هو سلوك وراثي في النحل للدفاع عن الخلية من الامراض والحشرات المتطفلة على عش الحضنة.

وأوصت الحلقة النقاشية بعدم اهمال الصفات الاخرى في النحل مثل عدم التطريد والانتاجية العالية والهدوء عند اختيار الملكات والذكور المنتخبة.

التأثيرات المرضية للمضافات الغذائية

ونظمت كلية الصيدلة بجامعة البصرة حلقة نقاشية عن ( التأثيرات المرضية للمضافات الغذائية ) .

وتضمنت الحلقة التي قدمتها الباحثة الدكتورة منال خليل ابراهيم شرحا مفصلا للمضافات الغذائية ذات المصادر الطبيعية او الصناعية التي تضاف للأغذية لغرض تحسين اللون والطعم والقوام وكذلك للمحافظة عليها من التلوث والتلف. اضافة الى بيان رموز هذه المضافات مثل الرمز (E) ويتبعه رقم معين مثل (E- 100) حسب اتفاقية دول الاتحاد الاوروبي وتكتب هذه الرموز على اغلفة الاغذية والادوية.

كما بينت الحلقة من خلال البحوث والدراسات الحديثة ان الاستعمالات المتكررة لهذه المضافات يجعلها تشكل خطراً كبيراً على صحة الانسان خصوصاً الاطفال لأنها تتراكم في الكبد لضعف الانزيمات الكبدية اضافة الى تراكمها في الدم لصغر حجم الكلى فلا تستطيع التخلص منها وتأثر على المخ والاعصاب لأن الحواجز الواقية للجهاز العصبي عند الاطفال تكون ضعيفة مما يسبب اعراضا وامراضا كثيرة مثل فرط النشاط السلوكي مع تدني المستوى الذهني.

وتهدف الحلقة الى التوعية بضرورة تعديل النظام الغذائي للفرد ، سيما الاطفال وكذلك الحرص على اكل الاغذية الطازجة فهي الخيار الافضل والانتباه الى نسبة الصوديوم في الاغذية المعلبة يجب ان تكون قليلة.

هجرة الخلايا السرطانية

ونظمت كلية العلوم حلقة نقاشية بعنوان هجرة الخلايا السرطانية . وتضمنت الحلقة التي قدمتها الباحثة ازهار عبد الجبار امين التعريف بهجره الخلايا السرطانية بانها عملية انتقال الخلايا السرطانية من primary tumor الى اماكن بعيدة في الجسم وتنمو لتكون secondary tumor وتقاس ضراوة السرطان بمدى قابليته على الانتشار الى اماكن ابعد وهذا لايتم بفعل فردي من قبل الخلايا السرطانية اذ لابد من تهيئة البيئة الملائمة لذلك.

كما اشارت الباحثة الى ان هذه العملية تشمل عدة مراحل منها Invasion and intravasation وهي عملية غزو الانسجة المحيطة والبدء بالدخول الى الاوعية الدموية.