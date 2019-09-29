الصباح الجديد – وكالات:

كشفت شركة سويسرية مختصة في صناعة الشوكولاتة عن أول شوكولاتة صحية في العالم.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن شركة “باري كاليبوت” ابتكرت طريقة جديدة لصناعة الشوكولاتة، وذلك من خلال استعمال ثمرة الكاكاو نفسها، بدلا من بذور ثمرة الكاكاو، والتي تعطيها نكهة مختلفة تماما عن المعتادة.

وأضافت الصحيفة أن المكونات المستعملة والطريقة المتبعة في تحضير الشكولاتة تجعلها الأولى من نوعها في العالم، لاحتوائها على سكر طبيعي بنسبة أقل بـ 40 %، مقارنة بالشوكولاتة الداكنة، والأنواع الأخرى، كما تحتوي الشوكولاتة الجديدة على 25% من البروتين.

وقال رئيس الشركة، أنطوان دي سان أفريك،”كانت عملية صنع الشوكولاتة من ثمار الكاكاو نفسها من دون البذور صعبة، ولكنها قدمت نوعا جديدا من الشوكولاتة بعناصر مختلفة ومذاق فواكه”.

وسيجري استعمال الشوكولاتة الجديدة مبدئيا من صناع الشوكولاتة والطهاة، قبل إتاحتها للبيع.

ويبقى هاجس الصحة والغذاء مسيطرا على العالم كأفراد ومؤسسات بسبب الامراض المنتشرة والمتعددة، والتي زادت نسبتها بنحو مخيف، ما دفع الكثير الى تغيير نظام حياته بأكمله، وليس فقط نظامه الغذائي.