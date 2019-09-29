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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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مسلمات ينجين من محاولة طعن بالسكين في ألمانيا

شؤون دولية
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الصباح الجديد ـ وكالات :
قال الأمين العام لمنظمة «الرؤية الوطنية للمجتمع الإسلامي» (IGMG)، بكر أقطاش، إن سيدات في مدينة أولم الألمانية نجون من اعتداء بالسكين خلال فعالية ضد التمييز الذي تواجهه المسلمات.
وأضاف أن «سيدات مسلمات في مدينة أولم الألمانية نجون، امس السبت، من اعتداء طعن بالسكين خلال فعالية للفت الانتباه إلى التمييز الذي تواجهه المسلمات في الحياة اليومية».
وأوضح أن محاولة طعن السيدات وقعت خلال تنظيم مجموعة من السيدات فعالية نظمتها المنظمة في مدينة أولم بولاية بادن-فورتمبيرغ، مشيرا إلى أن شخصا اعتدى لفظيا في البداية على سيدات مسلمات يقفن خلف منصة تهدف للفت الانتباه للتمييز الذي تتعرض له المسلمات في الغرب.
وأضاف أنه بعد الاعتداء اللفظي أخرج ذلك الشخص سكينا، وحاول طعن السيدات، وصرخ مهددا: «سأقتلكم». مبينا أن المارة منعوا الشخص من طعن السيدات بالسكين.
وذكر أقطاش أن الشرطة أوقفت الشخص الذي حاول طعن السيدات، وفتحت تحقيقا بالواقعة.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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