الفرنسيون يلقون النظرة الأخيرة على جثمان الرئيس الراحل جاك شيراك

الصباح الجديد ـ وكالات :

كرم الفرنسيون امس الأحد في صرح «ليزانفاليد» بباريس، الرئيس السابق جاك شيراك الذي توفي الخميس الماضي عن عمر ناهز 86 عاما. والقى الفرنسيين النظرة الأخيرة على النعش. في حين تقام مراسم التأبين الرسمية اليوم الاثنين بحضور نحو ثلاثين رئيس دولة وحكومة أجنبية بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وينظم هذا التكريم الشعبي في مجمع ليزانفاليد في باريس، عشية يوم حداد وطني اليوم الاثنين ومراسم تأبين رسمية تحضرها شخصيات أجنبية عديدة.

وسيفتح المجمع الذي سيوضع نعش الرئيس الرحل في مدخل كاتدرائية سان لوي فيه، وقال صهره فريديريك سالا بارو لوكالة الأنباء الفرنسية إن «كل الذين أحبوه يمكنهم القدوم».

وحضر مئات الفرنسيين وبعضهم من الشباب الخميس الماضي ، لتوقيع سجلات التعازي التي وضعت في قصر الإليزيه حتى مساء امس الأحد، معبرين عن إعجابهم بالرجل الذي أطلق منذ 2002 عبارة «بيتنا يحترق» في مواجهة التغيرات المناخية، وقال «لا» لحرب العراق الثانية واعترف بمسؤولية فرنسا في تهجير اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

وفضل كثيرون تجاهل قضايا ارتبطت باسم الرجل الذي كان في 2011 أول رئيس دولة فرنسي سابق يصدر بحقه حكم جزائي بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس. وقال تيبو (23 عاما) الطالب في العمل الإنساني «كان يتمتع بجانب إنساني لا يملكه كثيرون في السياسة اليوم ، لم يكن مثاليا لكنني أحبه لهذا السبب».

وسيكون اليوم الاثنين يوم حداد وطني. وفي الساعة التاسعة والنصف من اليوم الاثنين، ستقام أولا مراسم للعائلة قبل مراسم تكريم عسكرية في باحة مبنى ليزانفاليد بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون.

وسينقل نعش الرئيس الراحل بعد ذلك من المبنى عند الساعة 11,00 (09,00) في موكب جنائزي بمواكبة كبيرة، إلى كنيسة سان سولبيس حيث سيترأس ماكرون مراسم بحضور الرؤساء السابقين فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي وفاليري جيسكار ديستان.

وستجري مراسم التأبين هذه التي تبدأ عند الساعة 12,00 (10,00 ت غ) بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات. وأعلنت الرئاسة الفرنسية امس الاول السبت أن نحو ثلاثين رئيس دولة وحكومة أجنبية بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلنوا أنهم سيحضرون اليوم الاثنين مراسم التأبين.