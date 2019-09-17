ثمانية حكام يديرون منافسات الاثقال وكرة المكفوفين في غربي اسيا

بغداد ـ حسين الشمري:

سمت لجنة الحكام في بطولة غربي اسيا التي ستقام في العاصمة الأردنية عمان للمدة من الخامس عشر من الشهر الجاري ولغاية الثاني والعشرين منهم ثمانية حكام من العراق في إجارة منافسات لفعالتي رفع الأثقال وكرة الهدف للمكفوفين

وقال رئيس لجنة الحكام في اللجنة البارالمبية مزهر غانم سمت لجنة الحكام في بطولة غربي اسيا ثمانية من حكامنا الدوليين لقيادة منافسات فعاليتي رفع الأثقال وكرة الهدف..وهم كل من المتحدث الحكم الدولي مزهر غانم والدولي حسن رضا إضافة إلى خمسة حكام دوليين درجة ثالثة وهم عبيد عنيد ومحمد عباس ومحسن محمد وشيماء حسن وخمائل جليل إضافة إلى الحكم الدولي صدام حمادي الفعالية كرة الهدف.

وأشار غانم إلى أن تسمية حكام من العراق بهذا العدد بعد مكسبا كبيرا لحكامنا ونأمل أن يعملوا صورة مشرقة عن مستـوى الحكم العراق من حيث النزاهـة والدقـة فـي العمـل.

وأنهى الدولي غانم أن من دواعي السرور أن يوفق حكامنا في إثبات جدارتها الفنية في هذه البطولة المهمة على نطاق منتخبات غربي اسيا وهي المرة الأولى التي تشهد مشاركة ثمانية حكام من العراق في بطولة خارجية.