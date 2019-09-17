اليوم.. الناشئة يستهل شوطه الآسيوي بمواجهة الإمارات

دوري الكرة الممتاز ينطلق باقامة 7 لقاءات

بغداد ـ الصباح الجديد:

وصلت بعثة منتخب الناشئين بكرة القدم الى العاصمة القيرغستانية، بشكيك، للمشاركة في تصفيات كاس اسيا المقرر انطلاقها اليوم الاربعاء بمواجهة الامارات.

الوفد العراقي اضطر الى افتراش ارض مطار بشكيك لمدة اكثر من ٤ ساعات الى جانب وفد منتخب لبنان بسبب التأخير الكبير في اكمال سمات الدخول بالرغم من وصولها منذ اكثر من ١٠ ايام وسط غياب تام من قبل الاتحاد القيرغستاني او ممثل من الاتحاد الاسيوي لاستقبال او تسهيل اجراءات دخول المنتخبات الواصلة للمشاركة في التصفيات.

ومن المؤمل ان يواجه منتخبنا منتخب الامارات في افتتاح مشواره في التصفيات اليوم الاربعاء على ملعب دولين عمرازكوف في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف صباحاً بتوقيت العاصمة بغداد.

وكان منتخب الناشئين دخل معسكراً تدريبياً في اسطنبول لمدة 7 ايام خاض فيه لقاءً ودياً امام فريق كورفا التركي انتهى بالفوز بثلاثة اهداف مقابل هدفين.. ونقل المنسق الإعلامي للمنتخب، حسين البهادلي، عن مدرب منتخب الناشئين عماد محمد في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الامارات.. قوله : مهمتي الاساسية خلق جيل جديد للكرة العراقية في الوقت الحالي، ووجود المنتخب العراقي في البطولة من اجل المنافسة على بطاقة التأهل.. وامتلك معلومات جيدة عن المنتخبات الموجودة في المجموعة.

اما المنتخب القيرغستاني منتخب جيد، ويلعب على ارضه، بالاضافة الى التطور الكبير للمنتخب الاماراتي على صعيد هذه الفئة، و المنافسة ستكون محصورة بشكل كبير بين منتخبي العراق والامارات.

إلى ذلك، ينطلق دوري الكرة الممتاز للموسم 2019/2020 اليوم الاربعاء باقامة 7 لقاءات، فيلعب بطل الدوري السابق، نادي الشرطة امام فريق الحدود في ملعب الشعب الدولي، ويتواجه الكرخ والصناعات الكهربائية في ملعب الاول، ويلعب امانة بغداد والقوة الجوية في ملعب أمانة بغداد، في حين يشهد ملعب الكفل الأولمبي اقامة مباراة فريقي القاسم والنفط.

وتجرى مباراة النجف والكهرباء في ملعب النجف الدولي، ويتقابل نفط ميسان والطلبة في ملعب ميسان الدولي، ويضيف ملعب كربلاء الثانوي مباراة فريقي نفط الوسط والديوانية.

وتقام يوم غدٍ الخميس، 3 مباريات، ففي ملعب الشعب الدولي تقام مباراة الزوراء والسماوة، ويتواجه أربيل ونفط الجنوب في ملعب فرانسوا حريري ويضيف ملعب الفيحاء مباراة الميناء وضيفه زاخو.

من جانبه، اعلن نادي الزوراء الرياضي، جاهزيته لخوض منافسات الجولة الاولى من الدوري الممتاز لكرة القدم، كاشفاً عن غياب ثلاثة لاعبين عن الفريق في مباراته الاولى.

وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد ان «فريقنا الكروي يواصل تحضيراته لخوض مباراته الاولى بالدوري العراقي الممتاز امام فريق السماوة، يوم غدٍ الخميس «.

واضاف رشيد ان «الفريق عازم على تقديم صورة جميلة لجمهوره وهدفه هو خطف نقاط المباراة الثلاث»، مشيرا الى «غياب اللاعبين جلال حسن وحسين علي وعلي محسن للاصابة».

ومن المقرر ان يخوض فريق الزوراء مباراته الاولى بالدوري الكروي امام فريق السماوة يوم غد الخميس ، على ارضية ملعب الشعب الدولي.