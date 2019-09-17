  • الأربعاء , 18 سبتمبر 2019
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شؤون الاقاليم تستعد لتنظيم البطولة الصيفية لمراكز الموهبة

رياضة
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إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:
تواصل دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة استعداداتها لإقامة العديد من الانشطة المهمة ضمن الخطة السنوية للدائرة لعام ٢٠١٩، ومن تلك النشاطات بحسب ما اعلنه مدير قسم الموهبة الرياضية بالدائرة فالح عودة المؤتمر العلمي المتخصص في اعداد المناهج التدريبية الخاصة بالمراكز الوطنية لرعاية الموهبة الرياضية في بغداد والمحافظات، والذي ستنطلق اعماله في ٢٣من ايلول الحالي ويستمر يومين ، بمشاركة مديري اقسام الموهبة في العراق كافة ، فضلا عن الاستعداد لانطلاق البطولة الصيفية للمراكز الوطنية لرعاية الموهبة الرياضية المقررة في ٢٥ ولغاية ٢٧من ايلول الحالي ، بعشرة العاب هي ( كرة القدم، الكرة الطائرة ، كرة اليد ، كرة السلة ، كرة الطاولة ، المصارعة ، التايكواندو ، العاب القوى، الملاكمة ، رفع الاثقال ، و السباحة ). وسيتنافس فيها اكثر من ٤٠٠ لاعب من مراكز الموهبة في كل من ( بغداد ، البصرة ، واسط ، الديوانية ، كربلاء ، النجف ، ديالى ، بابل ، كركوك ، ذي قار ، الموصل ، الانبار ، صلاح الدين ، ميسان ، السماوة ، ومركز الموهبة في الزعفرانية ) .

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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