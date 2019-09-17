استقدام المحترفات يمنح لاعباتنا الخبرة والتطور

لاعبة كرة السلة ريهام فراس:

بغداد ـ سمير خليل:

برغم الامكانات الضعيفة وماتعانيه من اهمال وتحفظ فان الرياضة النسوية العراقي ومنها كرة السلة تتوهج بمواهب تفرض نفسها على الواقع الرياضة بسلاح الشجاعة والثقة وترسم طريقا للبراعم الصغيرة من محبات الرياضة ،طالبة جامعة تدرس التحليلات الطبية، حاصلة على شهادة خبرة تجميل من دبي وتعمل في مركز تجميل في بغداد، ريهام فراس قاسم لاعبة المنتخب الوطني لسلة النساء ونادي الاسكان واحدى نجمات فريقه السلوي النسوي برزت خلال بطولة اندية بغداد لكرة السلة التي اقامتها وزارة الشباب والرياضة مؤخرا.

وتمكنت ضيفتنا ريهام وزميلاتها في الفريق من احراز لقب البطولة وبجدارة، في حوار مع نجمة كرة السلة ريهام سجلت انطباعاتها عن واقع كرة السلة والرياضة النسوية عموما وبدأت الحديث عن ولعها بكرة السلة والالعاب الاخرى فقالت: احب كرة السله لان والدي كان لاعبا سابقا بكرة السله وكذلك لانها لعبة جماعية وتعاونية تعتمد على الذكاء بالاضافة لكونها رياضة ممتعة وانا العبها منذ ان كنت في الحادية عشرة من عمري، كذلك انا احب السباحة وامارسها «.