شؤون الاقاليم تستعد لتنظيم البطولة الصيفية لمراكز الموهبة

إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:

تواصل دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة استعداداتها لإقامة العديد من الانشطة المهمة ضمن الخطة السنوية للدائرة لعام ٢٠١٩، ومن تلك النشاطات بحسب ما اعلنه مدير قسم الموهبة الرياضية بالدائرة فالح عودة المؤتمر العلمي المتخصص في اعداد المناهج التدريبية الخاصة بالمراكز الوطنية لرعاية الموهبة الرياضية في بغداد والمحافظات، والذي ستنطلق اعماله في ٢٣من ايلول الحالي ويستمر يومين ، بمشاركة مديري اقسام الموهبة في العراق كافة ، فضلا عن الاستعداد لانطلاق البطولة الصيفية للمراكز الوطنية لرعاية الموهبة الرياضية المقررة في ٢٥ ولغاية ٢٧من ايلول الحالي ، بعشرة العاب هي ( كرة القدم، الكرة الطائرة ، كرة اليد ، كرة السلة ، كرة الطاولة ، المصارعة ، التايكواندو ، العاب القوى، الملاكمة ، رفع الاثقال ، و السباحة ). وسيتنافس فيها اكثر من ٤٠٠ لاعب من مراكز الموهبة في كل من ( بغداد ، البصرة ، واسط ، الديوانية ، كربلاء ، النجف ، ديالى ، بابل ، كركوك ، ذي قار ، الموصل ، الانبار ، صلاح الدين ، ميسان ، السماوة ، ومركز الموهبة في الزعفرانية ) .