شنيشل يطلب فوز نفط الوسط .. وفرحان يشكو أزمة المال في الديوانية

اليوم.. مباراتان في سادسة الدوري الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد، راضي شنيشل، المدير الفني لنفط الوسط، أن فريقه مطالب بالفوز في مباراة الجولة الـ 25 من عمر الدوري الممتاز أمام البحري، يوم غدٍ الأربعاء ، لكسر سلسلة التعادلات التي تعرض لها الفريق في الجولات الماضية.وقال شنيشل إن نفط الوسط يحتاج بشكل كبير إلى حصد النقاط الثلاث.

وأوضح «التعادلات الثلاث أمام النجف والميناء والكرخ، لم تكن ضمن طموحاتنا، كنا على الأقل نستحق الفوز في مباراتين».وأضاف «يجب علينا أن نستغل المباراة المقبلة أمام البحري، والتي ستكون على ملعبنا لخطف 3 نقاط مهمة على مستوى لائحة الترتيب».

وأشار إلى أن الأدوار المتبقية من الدوري ، مهمة للغاية، لاحتلال مركز يليق بنفط الوسط.ونفط الوسط يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة.

إلى ذلك، استعاد القوة الجوية، لاعبين مهمين بصفوفه هما كرار نبيل وأحمد عبد الأمير، بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما في الأيام الماضية، ليصبحا جاهزين لمواجهة الديوانية في الجولة الـ25 بالدوري.

وقال مدير الفريق جاسم محمد غلام في تصريحات صحفية «كرار نبيل وأحمد عبد الأمير باتا جاهزين ودخلا تدريبات الفريق بعد التعافي من الإصابة».وأضاف: «عودة اللاعبين قبل مباراة الديوانية ستمثل إضافة نوعية للفريق، وستكون هناك خيارات متعددة في يد المدرب أيوب أوديشو، لاسيما وأن الخصم حقق نتائج مميزة في المباريات الماضية».

يشار إلى أن القوة الجوية سيفتقد لخدمات الثلاثي علي حصني وأحمد عبد الرضا وسامح سعيد بسبب الإصابة.

في حين أكد مدرب الديوانية، رزاق فرحان، أن نتائج فريقه في الدوري الممتاز، إيجابية للغاية، في ظل الرغبة في دخول المنطقة الدافئة والابتعاد عن شبح الهبوط.وقال فرحان «أخشى الأزمة المالية التي تهدد مستقبل الفريق أكثر من خصوم الديوانية في البطولة. نتمتع بمجموعة جيدة من اللاعبين الشباب».وأضاف مدرب الديوانية «أشكر اللاعبين على الروح المعنوية والقتالية التي يتحلون بها في كافة المباريات».وتابع «الجهاز الفني لم يحصل على راتبه لمدة 4 أشهر، كما أن اللاعبين يعانون من تأخر مستحقاتهم المالية، برغم اجتهاد الإدارة لتوفير المستحقات المالية، لكن الأمر صعب للغاية».وعن مواجهة القوة الجوية، أوضح أنها فرصة حقيقية للاعبي الديوانية من أجل إبراز قدراتهم الفنية.

يشار إلى أن نادي الديوانية يحتل المركز السابع عشر بجدول ترتيب البطولة برصيد 24 نقطة.

وحددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المركزي بدء الجولة السادسة يوم غد الاربعاء ، باجراء مباراتين، ملعب النجف الدولي يضيف مباراة نفط الوسط والبحري، في حين يتواجه الكرخ والزوراء في ملعب الأول.

وتقام في اليوم التالي 5 مباريات، ملعب الفيحاء في محافظة البصرة يضيف لقاء نفط الجنوب وأمانة بغداد، ويلعب الصناعات الكهربائية والشرطة في ملعب التاجي، اما مباراة النجف والطلبة فتجرى في ملعب الأول، ويتواجه فريق الحسين والسماوة في ملعب الخمسة الاف بمدينة الصدر، ويضيف الديوانية في ملعبه فريق القوة الجوية.اما يوم الجمعة، فتقام 3 مباريات، نفط ميسان يلاقي أربيل في ملعب ميسان الدولي، والميناء امام النفط في ملعب الفيحاء، والكهرباء يلافي الحدود في ملعب التاجي.