الاعمار والاسكان تحتفل بيوم الجودة العالمي

بغداد ـ الصباح الجديد:

اقامت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة احتفالية بمناسبة يوم الجودة العالمي بحضور عدد من المدراء العامون ومنتسبي الوزارة وتشكيلاتها.

وذكر مدير قسم الجودة والتطوير المؤسسي نبيل عبد الحسين في كلمة القاها نيابة عن الوكيل دارا حسن رشيد يارا قال فيها ان العالم اجمع يحتفل في مثل هذه الايام بيوم الجودة العالمي الذي اقرته هيئة الامم المتحدة عام 1990 وذلك لآظهار احترام الشعوب والامم لموضوع الجودة واظهار الالتزام نحو العملاء والموردين واصحاب العلاقة الاخرين .

واضاف اننا في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة نقوم بالمشاركة في الاحتفال بهذا اليوم العالمي اسهاما في نشر الدور الرئيس الذي تلعبه الجودة في حياتنا ، اضافة الى استعراض الانجازات المتحققة في هذا المجال من خلال العمل الدؤؤب لجميع العاملين لدينا في تطبيق اساليب الجودة او تحسين اهدافها والحصول على شهادة الجودة التي سعت اليها الوزارة وتحققت لبعض التشكيلات والعمل مستمر لحصول بقية تشكيلاتنا على الشهادة مقدرين بذلك جهود جميع الادارات وموظفيها في سبيل تحقيق هذا الهدف التي تسعى اليه الكثير من المنشأت التي تعمل على يوم الجودة طيلة ايام السنة وذلك بالعمل على مشاريع محددة تؤدي الى تحسين الاعمال او تطوير برامج الجودة والمبادرة التي تؤدي الى التميز.

من جانبه اوضح المركز الاعلامي ان المشاركة في هذا الحدث يؤدي الى زيادة الوعي بثقافة الجودة والحصول على الاعتماد الدولي في منافسة باقي الشركات العالمية , فضلا عن المشاركة في مبادرات وافكار جديدة تؤدي الى تحسين العمل.

واضاف المركز الاعلامي ان مفهوم الجودة هو التوسع ليشمل نطاق واسع من المناهج والاساليب والادوات وكذلك اصبح موضوع التعامل مع الخطر مسألة مهمة جدا مما يتطلب وضع جميع الاجراءات المتخذة للتعامل مع تلك المخاطر والفرص المحتملة الممكن استغلالها لتكون متناسبة مع الاثار المحتملة على مطابقة الانتاج والخدمات واعداد البرامج المناسبة لتحسينها.

وقد تخلل الحفل عرض فلم توضيحي عن اعمال قسم الجودة واقسامها وعن تشكيلات الوزارة التي حصلت على شهادة الجودة (الايزو) , اضافة التي توزيع الشهادات التقديرية على اعضاء فريق قسم الجودة.

يذكر ان وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة قد حصلت في وقت سابق وعبر عدد من تشكيلاتها على مجموعة من شهادات الجودة “الايزو” وذلك لالتزامها بجميع المعايير المعدة لهذا الجانب والذي من شأنه تقديم خدمات كافية الى المواطنين .