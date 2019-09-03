اليورو ينخفض لأقل مستوى في 28 شهراً

وسط ترقب لتحفيز من المركزي الأوروبي

الصباح الجديد ـ وكالات:

لامس اليورو أقل مستوى في 28 شهرا في مقابل الدولار أمس الثلاثاء في الوقت الذي يضع فيه المستثمرون في الحسبان انخفاضا أكبر لأسعار الفائدة السلبية في منطقة اليورو.

ورفعت أسواق النقد توقعاتها لخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بواقع 20 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل لتصل إلى نسبة 83 بالمئة وتبلغ أسعار الفائدة حاليا -0.4 بالمئة.

كما قدم البنك المركزي الأوروبي شبه تعهد بتقديم حزمة تحفيز نقدي تشمل تيسيرا كميا جديدا مع تراجع النمو الاقتصادي وانزلاق قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا إلى الركود.

وأظهر مسح يوم الاثنين انكماش قطاع الصناعات التحويلية في أوروبا للشهر السابع على التوالي ما عزز التوقعات بلجوء المركزي الأوروبي لسياسة التيسير.

وفي أحدث تعاملات، نزل اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0937 دولار. وهبطت العملة الأوروبية الموحدة في التعاملات الآسيوية إلى 1.09305 دولار وهو أقل مستوى منذ منتصف أيار 2017 بعدما كسرت المستوى المهم البالغ 1.1000 دولار الأسبوع الماضي.

ونزل الجنيه الاسترليني لأقل مستوى في نحو ثلاثة أشهر أمس الثلاثاء بينما يستعد مشرعون بريطانيون للاقتراع على المرحلة الأولي لخطة تمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من المضي نحو الانسحاب من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

ونزل الاسترليني 0.7 بالمئة إلى 1.1963 دولار وكان قد تراجع في وقت سابق إلى 1.1959 دولار وهو أقل مستوى منذ تشرين الأول 2016.

وفي مقابل اليورو، لامس الاسترليني أقل مستوى في أسبوعين عند 91.74 بنس.

الى ذلك، تراجعت الأسهم الأوروبية لأول مرة في أربع جلسات أمس الثلاثاء مع تضرر المعنويات جراء الضبابية حيال الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي واستمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وكان المشرعون البريطانيون بحثوا أمس ما إذا كانت بريطانيا ستخطو خطوة أخرى نحو انتخابات مبكرة حين يقترعون على المرحلة الأولي لخطة تمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من المضي نحو الانسحاب من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

ودفع ذلك الجنيه الاسترليني للهبوط لأقل مستوى منذ كانون الثاني 2017 ما ساعد المؤشر فايننشال تايمز 100 للأسهم القيادية الزاخر بشركات التصدير على التفوق في الأداء على بقية الأسواق الأوروبية والصعود 0.14 بالمئة.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.26 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش.