غدا.. الوطني يلاقي البحرين في أفتتاح تصفيات آسيا المزدوجة

مسعود يغيب عن حفل جوائز الأفضل عالميا

بغداد ـ الصباح الجديد:

يفتتح منتخبنا الوطني مساء يوم غدٍ الخميس مبارياته في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم وأمم آسيا، حيث يلتقي مع مضيفه البحريني في استاد البحرين الوطني في الساعة السابعة والنصف بتوقيت بغداد، حيث ستقوم القناة العراقية الرياضية بنقل المباراة مباشرة بعد شراء حقوقها.

ويلعب منتخبنا الوطني في التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس أمم آسيا في الصين 2023، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم ايران وكمبوديا وهونج كونج.

واختار كاتانيتش قائمة اسود الرادفدين لمباراة العراق والبحرين ضمت 28 لاعبا، بينهم اسماء محترفة يعتمد عليها في تحقيق التفوق في التصفيات المزدوجة التي يأمل فيها الحصول على أول 3 نقاط لتكون دافعا نحو كسب المزيد في المباريات اللاحقة.

إلى ذلك، قدم رئيس اتحاد الكرة العراقي عبد الخالق مسعود، اعتذاره عن عدم حضور حفل جوائز الافضل في العالم الذي ينظمه الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» والذي ستحتضنه مدينة ميلانو الايطالية في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وقال مسعود في بيان صحفي، ان «الاعتذار عن عدم الحضور يعود لوجود بعض الالتزامات المهمة»، مقدما شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الدولي للعبة على توجيه الدعوة لحضور هذا الحدث المهم.

يذكر ان الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، كان قد اعلن أسماء اللاعبين الثلاثة المرشحين لجائرة أفضل لاعب في العالم، وهم: البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة الإسباني، والهولندي فيرجيل فان دايك من ليفربول الإنجليزي.

من جانبه، أعلن البرتغالي هيليو سوزا، مدرب منتخب البحرين، قائمة اللاعبين النهائية؛ استعدادًا لمواجهتي العراق، وكمبوديا، في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس أمم آسيا 2023.وشهدت القائمة، استبعاد 6 لاعبين، وهم: سيد هاشم عيسى، ومحمد مرهون، ووليد الشروقي، وهزاع علي، ومحمد الرميحي، وعيسى موسى.وجاءت قائمة الـ23 لاعبًا، هم:

في حراسة المرمى: حمد الدوسري، سيد محمد جعفر، سيد شبر علوي.. ولخط الدفاع: أحمد بوغمار، وليد الحيام، أحمد عبدالله، سيد رضا عيسى، سيد باقر مهدي، عبدالله الهزاع، محمد عادل، أحمد نبيل.

اما في الوسط: جاسم الشيخ، محمد عبدالوهاب، محمد الحردان، علي مدن، سيد ضياء سعيد، علي حرم، كميل الأسود، عيسى جهاد.. وفي الهجوم: سامي الحسيني، عبدالله يوسف، إسماعيل عبداللطيف، عبدالوهاب المالود.

وسيخوض الأحمر البحريني، اللقاء الأول ضد العراق، يوم غد الخميس على إستاد البحرين الوطني، واللقاء الثاني سيواجه فيه منتخب كمبوديا يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، في كمبوديا.