عشتار.. تعلن التحدي لمنافسات إسبانيا شهر آيار المقبل

أحرزت ذهبي العالم بالجوجيستو في الإمارات

بغداد ـ الصباح الجديد:

بالرغم من حصد الميدالية الذهبية، إلا ان البطلة العراقية عشتار العزاوي، بكت بعدما حصلت على الميدالية الذهبية ضمن فعاليات بطولة العالم لمحترفي الجوجيتسو والتي اقيمت في دولة الامارات العربية المتحدة.

عشتار رفعت اسم العراق عالياً في البطولة التي ضمت اكثر من 70 دولة، لكن هذا الانجاز لم يأتِ بسهولة وانما بعد معاناة وظروف صعبة لتجسد المقولة التي تقول “من رحم المعاناة يولد النجاح”.بنت بلاد الرافدين، استطاعت ان تتفوق على منافستها من كازاخستان في الدور نصف النهائي قبل ان تتوج بالذهب في النزال النهائي على حساب لاعبة كولومبية.

وقالت عشتار في حديث صحفي، إن “التحضيرات لبطولة العالم كانت صعبة للغاية، كنت اعاني من المرض خلال الاسبوعين الماضيين وقبل يومين فقط من انطلاق البطولة، عدت الى التمرينات مجدداً”.

واضافت أن “مدربي ابلغني بان المشاركة ستكون صعبة بالنسبة الي ومن الافضل عدم المشاركة، لكن اصراري على المنافسة كان اكبر من الظروف والحمد لله دخلت البطولة وعدت محملة بالذهب”.

واوضحت العزاوي، أن “التحضيرات كانت صعبة للغاية، لم اجد من يدعمني واعتمدت على نفسي، فلم ادخل اي معسكرات تدريبية وانما تدربت بشكل يومي وشاق في النادي وصالة “كوماندو كروب” بالامارات، فهم كانوا الداعم الحقيقي وساعدوني بشكل كبير في تحقيق هذا الانجاز”.

وعن بكائها بعد التتويج بالذهب، بينت عشتار، “لم اتمالك نفسي ولم استطع اخفاء دموعي وعدم البكاء، الحكم ابتسم وقال لي انتي الفائزة لماذا تبكين؟، قلت له انها دموع الفرح، حصدت الذهب بعد تعب وجهد كبير لعدة اشهر ومرض وغيرها من الظروف التي رافقت مرحلة التحضير”.

وبينت بالقول، “من اجل التحضير لمثل هذه البطولات، احتاج الى الدعم المالي، لذلك اعمل صباحاً من اجل كسب المال كي اتدرب مساءً”، مبينة أن “هذا التعب والاصرار اتناساه حين يرفع اسم العراق عالياً في المحافل العالمية والدولية”.

وعن مشاركتها في البطولات الدولية، اوضحت عشتار بالقول، “لا استطيع المشاركة في جميع البطولات، فهناك بطولات دولية تستغرق عدة ايام ولا استطيع المشاركة فيها، لان ظروف عملي لا تسمح لي بالغايب لفترة طويلة، لذلك لن اتمكن من المشاركة في اغلبها”.

وفيما يخص تحديها المقبل، أكدت أن “البطولة المقبلة ستكون في اسبانيا وتنطلق خلال شهر آيار المقبل، ساشارك فيها من اجل المنافسة والتتويج باللقب ورفع اسم بلدي في هذا المحفل الاوروبي الدولي”.