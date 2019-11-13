الوطني يلاقي إيران بطموح تعزيز صدارة المجموعة الثالثة

يضيفها «استاد عمان الدولي»ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة

بغداد ـ الصباح الجديد:

يلتقي منتخبنا الوطني لكرة القدم نظيره الإيراني في الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس في ملعب استاد عمان الدولي في العاصمة الأردنية عمان، ضمن الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الثالثة في التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 وأمم آسيا 2023 في الصين.

ويقف منتخبنا الوطني في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، متفوقا على البحرين بفارق الأهداف، ثم إيران وله 6 نقاط، وهونغ كونغ بنقطة واخيرا كمبوديا بنقطة واحدة ايضا.

وفي المؤتمر الصحفي للمباراة الذي عقد أمس، قال مدرب منتخبنا الوطني، المحترف السلوفيني، ستريشكو كاتانيتش، ان هدفنا الاساسي الظفر بنقاط المباراة ولكن سنلعب بواقعية كبيرة بمواجهة منتخب متمرس ومعروف ، وليس بيدنا سوى ان نلعب وفق اي ظروف حاصلة واكيد ان اللعب في البصرة كان سيكون مختلفا جدا بحضور جماهير غفيرة تدعم المنتخب العراقي وتابع، ليس منطقيا ان نتحدث الان بتحليل تكتيكي كيف سنلعب ولماذا لانلعب بهكذا طريقة الاصح ان نرى المباراة ومن ثم يتم التحليل وفق مايقدمه اللاعبين

في حين قال حارس مرمى منتخبنا الوطني محمد حميد : هدفنا ادخال السعادة للجمهور العراقي ونعرف ظروف شعبنا وتلهفه لنتيجة تستدعي منا تقديم كل مانملك من امكانيات.

اما مدرب المنتخب الايراني مارك فيلموتس «بلجيكي»، فقال: عدم اللعب في البصرة وامام جمهور عراقي هائل خفف الضغط علينا في هذه المباراة ، والمنتخب العراقي منتخب كبير وتصدره للمجموعة يدفعه للتمسك بها بقوة .. وان خسارتنا امام البحرين جعلتنا في تحدي كبير بمواجهة المنتخب العراقي.. وأكد ان الرياضة رسالة محبة وسلام واتمنى ان نخرج بمباراة كبيرة نصفق فيها للروح الرياضية

في حين، يرى اللاعب الايراني محسن شجاعي، ان الفريق الايراني مستعد للمباراة وفقداننا لنقاطها يجعلنا في موقف عصيب، والمنتخب العراقي صاحب تاريخ مشرف في الكرة الاسيوية والفرص متساوية للمنتخبين في هذه المباراة.

وفي المؤتمر الفني الخاص بالمباراة، سيرتدي اسود الرافدين، اللون الاخضر الكامل والحارس باللون السمائي الكامل، فيما سيرتدي المنتخب الإيراني الابيض الكامل والحارس باللون الأصفر.

من جانبه، أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، حكم مباراة العراق وايران ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال المدير الإداري للمنتخب الوطني، باسل كوركيس إن “الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، قرر اناطة مهمة قيادة مباراة العراق وايران الى الحكم السريلانكي هيتكامكانامج ديلان بيريرا.وأوضح أن “الاسيوي كان سبق وان اناط مهمة قيادة المباراة الى الحكم الأردني أدهم المخادمة، لكنه قرر تغيير الطاقم بعد نقل المباراة من العراق الى الأردن”.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد المركزي لكرة القدم، ان نظيره الاسيوي، حذر من ارتداء لاعبي المنتخب الوطني للكمامات قبيل انطلاق مباراة اسود الرافدين امام إيران اليوم في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ارتداء الكمامات، مقترح قُدم الى لاعبي اسود الرافدين من اجل مساندة المتظاهرين في ساحات الاعتصام ببغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية، الذين يواصلون التظاهرات لليوم الـ19 على التوالي.

وقال منسق اتحاد الكرة العراقي في الأردن، سعد لزهيري في تصريح إن «الاتحاد الاسيوي، حذر الاتحاد العراقي من ارتداء لاعبي المنتخب الوطني للكمامات قبل المباراة».وأوضح أن «الاتحاد الاسيوي، يعد هذا الامر سياسياً ولا يجوز اقحامه في الرياضة»، مبيناً ان «الاتحاد الاسيوي سيمنع الجماهير العراقية من رفع أي صورة او شعار سياسي في مدرجات الملعب».