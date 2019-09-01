المركزي يعتمد وكالات التصنيف العالمية للمصارف في العراق

بلغت مبيعاته 236.4 مليون دولار بمزاد أمس

بغداد ـ الصباح الجديد:

قرر مجلس ادارة البنك المركزي العراقي اعتماد وكالات التصنيف الحائزة على معايير (External Credit Assessment Institution)(ECAI) المنبثقة من مقررات بازل، لتصنيف المؤسسات المالية في العراق.

وأكد البنك في بيان له على أن «النظر بالطلبات التي تتقدم بها وكالات التصنيف الأخرى، على أن يشترط توفر التصنيف الائتماني من احدى الوكالات للمصارف العاملة في العراق والتي ترغب بإجراء العمليات المصرفية التالية التي تتمثل بتثبيت اعتمادات تصدير النفط الخام العراقي عبر شركة تسويق النفط (سومو) وفتح الاعتمادات المستندية الحكومية لغاية ٥٠ مليون دولار وإصدار وقبول خطابات الضمان لصالح الدوائر الحكومية.

كما أشار البنك المركزي إلى أن قراره هذا يعد نافذاً في عام ٢٠٢٠ عند استكمال المصارف جاهزيتها وحصولها على التصنيف الائتماني الذي يؤهلها لممارسة العمليات المصرفية المشار اليها اعلاه في أي وقت.

في السياق، أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، ارتفاع قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد المنعقد أمس الأحد، إلى 236.47 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد الخميس الماضي، والبالغة 204.59 مليون دولار، بارتفاع قيمته 31.88 مليون دولار.

وبلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي، في المزاد المنعقد بمشاركة 34 مصرفاً، إلى جانب شركة تحويل مالي.

وأضاف المركزي، أن المبيعات المنفذة هي نتائج يوم غدا (اليوم) الاثنين، مضيفاً أن إجمالي البيع الكلي بلغ 264.54 مليون دولار.